Była kopalnia Centrum, będzie kopalnia biznesu

Na terenach po byłej KWK Centrum przy ul. Łużyckiej i Piłkarskiej w Bytomiu powstanie przestrzeń, która połączy przedsiębiorczość, edukację i innowacje. Będzie wspierać rozwój nowych firm i kolejne miejsca pracy.

Na terenach po byłej KWK Centrum przy ul. Łużyckiej i Piłkarskiej w Bytomiu powstanie przestrzeń, która połączy przedsiębiorczość, edukację i innowacje. Będzie wspierać rozwój nowych firm i kolejne miejsca pracy.

Projekt „Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Bytomiu” został wybrany do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Łącznie za 97 mln zł zrewitalizowane i zagospodarowane zostaną ponad 4 ha pokopalnianego terenu. Projekt otrzymał ponad 67,2 mln zł dofinansowania.

W 2024 r. Spółka Restrukturyzacji Kopalń za zgodą Ministerstwa Aktywów Państwowych aktem notarialnym przekazała miastu Bytom nieodpłatnie 12,3 ha terenu po zlikwidowanej KWK Centrum.

Tam też Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i gmina Bytom będą realizować projekt „Akcelerator biznesowy KSSENON”, czyli budowę centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości, która będzie kosztowała prawie 100 mln zł.

– Bytom wciąż mierzy się ze skutkami transformacji przemysłowej, dlatego inicjatywy związane z zagospodarowaniem terenów pokopalnianych, a tym samym zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej Bytomia i całego regionu, są dla nas bardzo ważne. Utworzenie akceleratora biznesowego KSSENON to ambitny projekt, w którym pokładamy duże nadzieje – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Szansa dla sektora przedsiębiorstw

Projekt przewiduje powstanie spójnego kompleksu modularnych hal przemysłowych wraz z niezbędną dla jego funkcjonowania infrastrukturą drogową i techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Hale będą przeznaczone pod wynajem na prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o nowoczesną infrastrukturę, a ich wielkość będzie dopasowana w szczególności do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (moduły od 300 mkw.).

Powstanie również 3-kondygnacyjny budynek biurowo-usługowy, w którym swoją siedzibę będzie miało Centrum Kompetencji – „Akademia Umiejętności Zawodowych KSSENON” oraz Centrum Coworkingu, a także dwukondygnacyjny budynek biurowy połączony bezpośrednio z halą. Łącznie do dyspozycji firm oddanych zostanie blisko 10 tys. mkw. hal produkcyjno-magazynowych i 2,5 tys. mkw. powierzchni biurowej.

– To miejsce będzie motorem napędzającym lokalną przedsiębiorczość, czego świadomość mają inwestorzy zainteresowani działalnością w KSSENON. Wśród nich znajdują się zarówno firmy z branży szkoleniowej, budowlanej, jak i produkcyjnej – wymienia wiceprezydent Michał Bieda. Jak zaznacza wiceprezydent, inwestycja ta to szansa przede wszystkim dla firm sektora MŚP, startupów oraz podmiotów działających w sektorze nowych technologii.

Będąca liderem projektu Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, jest w trakcie przygotowywania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Po dopełnieniu formalności związanych z zabezpieczeniem przez gminę Bytom wkładu własnego, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Inwestycja będzie prowadzona w systemie „projektuj-buduj” i będzie polegać m.in. na budowie hal wraz z zagospodarowaniem terenu. Miasto Bytom będzie partycypowało w kosztach budowy układu drogowego, natomiast pieczę nad budową hal będzie sprawować KSSE.

Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na 2029 rok.

Projekt realizowany jest w ramach działania 10.05 Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.