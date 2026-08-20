Zakończyła się merytoryczna ocena projektów zgłoszonych do XIII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Pozytywnie zweryfikowano 214 z 268 propozycji, czyli blisko 80 proc. zgłoszonych zadań. Głosowanie mieszkańców odbędzie się od 10 do 23 września 2026 roku.

Zakończyła się merytoryczna ocena projektów zgłoszonych do XIII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Pozytywnie zweryfikowano 214 z 268 propozycji, czyli blisko 80 proc. zgłoszonych zadań. Głosowanie mieszkańców odbędzie się od 10 do 23 września 2026 roku.

Ponad 31,8 mln zł na zgłoszone projekty

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego oraz Zielonego Budżetu katowiczanie zgłosili łącznie 520 pomysłów. W ramach samego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy przedstawili 268 propozycji. Do dalszego etapu zakwalifikowano 214 projektów. Wśród nich znalazły się:

24 projekty ogólnomiejskie,

190 projektów lokalnych, dotyczących poszczególnych dzielnic,

11 zadań oznaczonych jako dwuletnie ze względu na większy stopień skomplikowania realizacji.

Łączna wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów przekracza 31,8 mln zł. Na realizację zadań wybranych w głosowaniu miasto przeznaczy 19,7 mln zł.

Najwięcej pozytywnie ocenionych projektów zgłoszono w Kostuchnie i Śródmieściu – po 14. W Ligocie-Panewnikach oraz na Osiedlu Tysiąclecia mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 13 projektów.

– W tym roku Katowiczanki i Katowiczanie zgłosili do Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu łącznie 520 pomysłów. Sam Budżet Obywatelski to 268 propozycji, z których prawie 80 proc. przeszło weryfikację i może zostać poddanych pod głosowanie mieszkańców – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Tak duży odsetek pozytywnie ocenionych wniosków pokazuje duże zaangażowanie mieszkańców i wysoki poziom przygotowania projektów.

Kultura, sport i bezpieczeństwo

Wśród projektów ogólnomiejskich znalazły się propozycje dotyczące m.in.: kultury, monitoringu, budowy miejsc parkingowych, zdrowia i aktywności fizycznej.

Mieszkańcy zgłosili między innymi warsztaty prozdrowotne, zajęcia ruchowe dla seniorów oraz zakup sprzętu fizjoterapeutycznego dla szpitala. Jeden z projektów zakłada również kastrację, sterylizację, chipowanie, szczepienie i odrobaczanie zwierząt wolno żyjących.

Nie zabrakło propozycji skierowanych do dzieci i rodzin. Wśród nich znalazły się warsztaty ekonomiczne dla najmłodszych, teatrzyki oraz projekty rekreacyjne. Rodzice i osoby planujące rodzicielstwo będą mogli poprzeć pomysł organizacji kursu pierwszej pomocy pediatrycznej.

Najdroższym pozytywnie zweryfikowanym projektem ogólnomiejskim jest wymiana nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej 23. Koszt tego zadania oszacowano na 1,44 mln zł.

– Duże zaangażowanie mieszkańców na etapie opracowania projektów i wcześniejszy kontakt z pracownikami Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek przełożyły się na wiele ciekawych i dobrze przygotowanych projektów – podkreśla Sandra Hajduk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.

Jak wyjaśnia rzeczniczka, sześć projektów odrzucono z powodu kwestii własnościowych lub planów inwestycyjnych miasta dotyczących działek wskazanych jako miejsce realizacji. W innych przypadkach wnioski nie spełniały kryteriów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych. Siedem projektów odrzucono natomiast dlatego, że ich koszt przekraczał dopuszczalny limit dla pojedynczego zadania w danej kategorii.

Projekty dzielnicowe

Wśród projektów lokalnych znalazły się zarówno zadania inwestycyjne, jak i propozycje wydarzeń oraz zajęć dla mieszkańców. Wnioskodawcy zgłosili pomysły organizacji warsztatów kreatywnych i plastycznych, festiwali, jarmarków oraz osiedlowych festynów rodzinnych.

Część projektów dotyczy modernizacji i budowy infrastruktury drogowej oraz sportowej. Mieszkańcy zgłosili również zadania mające poprawić bezpieczeństwo w dzielnicach.

Projekty dotyczące montażu kamer monitoringu miejskiego obejmują m.in. Piotrowice-Ochojec, Giszowiec, Szopienice-Burowiec i Koszutkę. W Załężu zaproponowano montaż luster drogowych poprawiających widoczność. Dodatkowe oświetlenie przy przejściach dla pieszych i chodnikach miałoby pojawić się w Kostuchnie, Dąbrówce Małej oraz na Brynowie części wschodniej – Osiedlu Zgrzebnioka.

Kiedy poznamy ostateczną listę?

Ostateczna lista projektów, na które będą mogli głosować mieszkańcy, zostanie opublikowana na początku września. Do 28 sierpnia potrwa procedura odwoławcza dotycząca 39 projektów negatywnie zweryfikowanych merytorycznie. Wnioskodawcy mogą również wycofać swoje zadania – mają na to czas do 2 września.

Autorzy pozytywnie ocenionych projektów mogą odbierać materiały promocyjne w Punkcie Konsultacyjnym Budżetu Obywatelskiego przy Rynku 13, w pokoju 205. Dostępne są m.in. zawieszki na drzwi, plakaty informujące o głosowaniu oraz plakaty do częściowego uzupełnienia. Elektroniczne wersje plakatów można pobrać w zakładce „Pliki do pobrania”.

Głosowanie od 10 do 23 września

Głosowanie na projekty XIII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach odbędzie się od 10 do 23 września 2026 roku. Podobnie jak w poprzednich latach, mieszkańcy będą mogli oddawać głosy za pośrednictwem strony bo.katowice.eu.

Uprawnieni do głosowania będą wszyscy mieszkańcy Katowic. Automatycznie w systemie znajdą się osoby zameldowane w mieście na pobyt stały lub czasowy w dniu 24 sierpnia 2026 roku. Pozostali mieszkańcy będą mogli dopisać się do systemu w trakcie głosowania.