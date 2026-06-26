Razem z nadciągającą falą upałów rośnie ryzyko awarii infrastruktury kolejowej, a co za tym idzie – utrudnień w kursowaniu pociągów. Koleje Śląskie są gotowe na wysokie temperatury – pojazdy przewoźnika przeszły dodatkowe przeglądy klimatyzacji, a w przypadku ewentualnych długotrwałych postojów, wsparcie zapewni Ochotnicza Straż Pożarna, w ramach unikatowej w skali kraju współpracy.

Razem z nadciągającą falą upałów rośnie ryzyko awarii infrastruktury kolejowej, a co za tym idzie – utrudnień w kursowaniu pociągów. Koleje Śląskie są gotowe na wysokie temperatury – pojazdy przewoźnika przeszły dodatkowe przeglądy klimatyzacji, a w przypadku ewentualnych długotrwałych postojów, wsparcie zapewni Ochotnicza Straż Pożarna, w ramach unikatowej w skali kraju współpracy.

Wysokie temperatury mogą powodować m.in. odkształcenia torów, obniżenie sieci trakcyjnej czy problemy z funkcjonowaniem rozjazdów. W sobotę, 20 czerwca, kiedy temperatury przekraczały 30 stopni, na odcinku Orzesze Jaśkowice – Czerwionka wystąpiły utrudnienia związane z wyboczeniem torów. Ruch pociągów był czasowo wstrzymany, a po przywróceniu przejazdów obowiązywało ograniczenie prędkości do 20 km/h. Tego samego dnia odnotowano również awarie związane z funkcjonowaniem rozjazdów, które wpłynęły na punktualność części połączeń.

– Kolej funkcjonuje w zmiennych warunkach atmosferycznych przez cały rok. Zarówno wysokie, jak i niskie temperatury mogą wpływać na infrastrukturę oraz eksploatację taboru. Najważniejsze jest jednak szybkie reagowanie i skuteczne ograniczanie skutków utrudnień. Jesteśmy do tego przygotowani zarówno organizacyjnie, jak i technicznie – mówi Tomasz Niedziela, wiceprezes Kolei Śląskich.

Unikatowa współpraca

Podpisane w sierpniu ubiegłego roku porozumienie z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Śląskiego to rozwiązanie, dzięki któremu w przypadku długotrwałego postoju pociągu, wytypowane jednostki OSP są przygotowane do wsparcia pasażerów. W zależności od pory roku strażacy mogą dostarczać wodę, koce, termosy z napojami oraz wspierać działania logistyczne i ewakuacyjne. Jednostki zostały wyposażone w

niezbędny sprzęt, przeszły szkolenia dotyczące specyfiki środowiska kolejowego, a procedury współpracy zostały uzgodnione z Państwową Strażą Pożarną.

– To rozwiązanie wyjątkowe w skali kraju. W sytuacji długotrwałego postoju pociągu możemy zapewnić pasażerom nie tylko pomoc w zakresie działań ratowniczych, ale również wsparcie logistyczne dostarczając wodę czy inne niezbędne środki. Dzięki wspólnie wypracowanym procedurom jesteśmy gotowi do działania wszędzie tam, gdzie dostęp do pociągu będzie utrudniony – mówi Arkadiusz Mielczarek, dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Śląskiego.

Do udzielenia pomocy podróżnym gotowe są także drużyny konduktorskie przewoźnika.

– Drużyny konduktorskie Kolei Śląskich są przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy i mogą reagować w sytuacji, gdy któryś z podróżnych źle się poczuje lub zasłabnie – mówi Tomasz Niedziela, wiceprezes Kolei Śląskich.



Blisko 90 proc. pojazdów Kolei Śląskich jest wyposażonych w klimatyzację w wagonach. Poza standardowymi przeglądami technicznymi Koleje Śląskie prowadzą również dodatkowe kontrole klimatyzacji. Odbywają się one dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Obejmują m.in. kontrolę filtrów, czyszczenie instalacji oraz sprawdzenie poziomu czynnika chłodniczego.

– Klimatyzacja w pociągu działa inaczej niż w biurze czy samochodzie. W ruchu aglomeracyjnym składy zatrzymują się nawet co cztery minuty, a na każdej stacji czy przystanku regularnie otwierane są drzwi. To powoduje ciągłą wymianę powietrza i sprawia, że system musi za każdym razem dostosowywać swoją pracę do zmieniających się warunków. Zdecydowana większość naszych pojazdów jest wyposażona w układy klimatyzacyjne, które zapewniają komfort podróży nawet podczas najbardziej wymagających dni – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Nowe pociągi i większe zaplecze techniczne

Przygotowanie do wymagających warunków pogodowych to nie tylko działania operacyjne. Ostatnie lata dla Kolei Śląskich upływają pod znakiem inwestycji – w nowoczesny tabor i zaplecze techniczne.

Już dziś po torach województwa śląskiego kursuje 15 nowych pociągów Impuls 2, a kolejne jednostki zasilą tabor spółki jeszcze w tym roku. Docelowo flota nowoczesnych Impulsów 2 osiągnie 35 pojazdów, a po zakończeniu dostaw ponad połowę taboru Kolei Śląskich będą stanowiły nowe jednostki.



Równolegle spółka rozbuduje zaplecze techniczne. Kończy się rozbudowa bazy utrzymaniowej przy ul. Raciborskiej w Katowicach i jednocześnie trwają również przygotowania do budowy nowoczesnego Centrum Serwisowego Kolei Śląskich w Bojkowie.

– Inwestycje w rozbudowę infrastruktury zwiększą możliwości serwisowe, skrócą czas obsługi technicznej pojazdów i pozwolą jeszcze sprawniej reagować na ewentualne usterki – dodaje Tomasz Niedziela.

Jak przygotować się do podróży podczas upałów?

W okresie wysokich temperatur warto przed podróżą sprawdzić aktualne komunikaty publikowane przez Koleje Śląskie. Informacje o bieżących utrudnieniach i zmianach w ruchu pociągów są dostępne na stronie internetowej przewoźnika: www.kolejeslaskie.pl w zakładce „Utrudnienia bieżące”. Informacje można uzyskać również przez całą dobę pod numerem infolinii: +32 428 88 88.

Podczas upałów warto pamiętać także o odpowiednim nawodnieniu. Niezależnie od długości podróży dobrze mieć przy sobie wodę.

