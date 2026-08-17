Gospodarka

Boom w usługach kreatywnych i transporcie. Dane GUS o produkcji usług w maju 2026

W maju 2026 r. produkcja usług w Polsce wzrosła o 6,9% rok do roku, przyspieszając względem kwietnia, a po wyeliminowaniu czynników sezonowych dynamika sięgnęła 7,2% r/r – wynika z danych wstępnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

17 sierpnia 2026, 11:53
źródło: portal gospodarka i ludzie

W maju 2026 r. produkcja usług w Polsce wzrosła o 6,9% rok do roku

W maju 2026 r. produkcja usług w Polsce wzrosła o 6,9% rok do roku, przyspieszając względem kwietnia, a po wyeliminowaniu czynników sezonowych dynamika sięgnęła 7,2% r/r – wynika z danych wstępnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Kluczowe liczby: maj 2026 r.

  • Produkcja usług ogółem:
    • +6,9% r/r (w kwietniu +6,7% r/r)
    • +0,8% m/m (wobec kwietnia 2026 r.)
  • Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych:
    • +7,2% r/r
    • +3,0% m/m
  • Wobec średniej miesięcznej z 2021 r.: produkcja usług wyższa o 34,0%.

Które sektory ciągną wzrost?

Największy udział we wskaźniku ogólnym mają dwie sekcje:

  • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa: +8,2% r/r
  • Sekcja J – Informacja i komunikacja: +6,6% r/r

Na poziomie działów najwyższy wzrost r/r w maju 2026 r. odnotowano w:

  • Produkcji filmów, nagrań wideo, programów TV, nagrań dźwiękowych i muzycznych: +25,3%
  • Architekturze i inżynierii; badaniach i analizach technicznych; doradztwie związanym z zarządzaniem: po 20,0%

Gdzie produkcja usług spadła?

Największe spadki r/r w maju 2026 r. dotyczyły:

  • Nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych: –20,4%
  • Wynajmu i dzierżawy: –3,2%
  • Działalności związanej z zatrudnieniem: –2,2%

Dynamika miesiąc do miesiąca (m/m)

W ujęciu miesięcznym (maj vs. kwiecień 2026 r.) produkcja usług ogółem wzrosła o 0,8%. W sekcjach kluczowych dla indeksu:

  • Informacja i komunikacja (J): +0,3% m/m
  • Transport i gospodarka magazynowa (H): +0,1% m/m

Na poziomie działów największy wzrost m/m w maju 2026 r. odnotowano w:

  • Organizatorach turystyki, pośrednikach i agentach turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji: +95,2%
  • Zakwaterowaniu: +12,3%
  • Produkcji filmów, nagrań wideo, programów TV, nagrań dźwiękowych i muzycznych: +11,9%

Z kolei największe spadki m/m wystąpiły w:

  • Działalności wydawniczej: –13,0%
  • Pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej: –10,2%
  • Nadawaniu programów ogólnodostępnych i abonamentowych: –7,2%

Co to oznacza dla gospodarki?

Majowe dane GUS wskazują na dobre tempo odbudowy sektora usług, przy czym szczególnie dynamicznie rozwijają się branże kreatywne (produkcja audiowizualna) oraz usługi techniczne i doradcze. Jednocześnie widoczne jest osłabienie w tradycyjnych modelach mediów (nadawanie programów) oraz części usług profesjonalnych i wydawniczych.

Silny skok w turystyce i zakwaterowaniu (dwucyfrowe wzrosty m/m) sugeruje też sezonowe ożywienie popytu w maju, co potwierdzają wysokie dynamiki po korekcie sezonowej (+3,0% m/m).

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