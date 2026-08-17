W maju 2026 r. produkcja usług w Polsce wzrosła o 6,9% rok do roku, przyspieszając względem kwietnia, a po wyeliminowaniu czynników sezonowych dynamika sięgnęła 7,2% r/r – wynika z danych wstępnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W maju 2026 r. produkcja usług w Polsce wzrosła o 6,9% rok do roku

W maju 2026 r. produkcja usług w Polsce wzrosła o 6,9% rok do roku, przyspieszając względem kwietnia, a po wyeliminowaniu czynników sezonowych dynamika sięgnęła 7,2% r/r – wynika z danych wstępnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Kluczowe liczby: maj 2026 r.

Produkcja usług ogółem : +6,9% r/r (w kwietniu +6,7% r/r) +0,8% m/m (wobec kwietnia 2026 r.)

: Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych : +7,2% r/r +3,0% m/m

: Wobec średniej miesięcznej z 2021 r.: produkcja usług wyższa o 34,0%.

Które sektory ciągną wzrost?

Największy udział we wskaźniku ogólnym mają dwie sekcje:

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa : +8,2% r/r

: Sekcja J – Informacja i komunikacja: +6,6% r/r

Na poziomie działów najwyższy wzrost r/r w maju 2026 r. odnotowano w:

Produkcji filmów, nagrań wideo, programów TV, nagrań dźwiękowych i muzycznych : +25,3%

: Architekturze i inżynierii; badaniach i analizach technicznych; doradztwie związanym z zarządzaniem: po 20,0%

Gdzie produkcja usług spadła?

Największe spadki r/r w maju 2026 r. dotyczyły:

Nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych : –20,4%

: Wynajmu i dzierżawy : –3,2%

: Działalności związanej z zatrudnieniem: –2,2%

Dynamika miesiąc do miesiąca (m/m)

W ujęciu miesięcznym (maj vs. kwiecień 2026 r.) produkcja usług ogółem wzrosła o 0,8%. W sekcjach kluczowych dla indeksu:

Informacja i komunikacja (J) : +0,3% m/m

: Transport i gospodarka magazynowa (H): +0,1% m/m

Na poziomie działów największy wzrost m/m w maju 2026 r. odnotowano w:

Organizatorach turystyki, pośrednikach i agentach turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji : +95,2%

: Zakwaterowaniu : +12,3%

: Produkcji filmów, nagrań wideo, programów TV, nagrań dźwiękowych i muzycznych: +11,9%

Z kolei największe spadki m/m wystąpiły w:

Działalności wydawniczej : –13,0%

: Pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej : –10,2%

: Nadawaniu programów ogólnodostępnych i abonamentowych: –7,2%

Co to oznacza dla gospodarki?

Majowe dane GUS wskazują na dobre tempo odbudowy sektora usług, przy czym szczególnie dynamicznie rozwijają się branże kreatywne (produkcja audiowizualna) oraz usługi techniczne i doradcze. Jednocześnie widoczne jest osłabienie w tradycyjnych modelach mediów (nadawanie programów) oraz części usług profesjonalnych i wydawniczych.

Silny skok w turystyce i zakwaterowaniu (dwucyfrowe wzrosty m/m) sugeruje też sezonowe ożywienie popytu w maju, co potwierdzają wysokie dynamiki po korekcie sezonowej (+3,0% m/m).