Boom w usługach kreatywnych i transporcie. Dane GUS o produkcji usług w maju 2026
W maju 2026 r. produkcja usług w Polsce wzrosła o 6,9% rok do roku, przyspieszając względem kwietnia, a po wyeliminowaniu czynników sezonowych dynamika sięgnęła 7,2% r/r – wynika z danych wstępnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
W maju 2026 r. produkcja usług w Polsce wzrosła o 6,9% rok do roku
W maju 2026 r. produkcja usług w Polsce wzrosła o 6,9% rok do roku, przyspieszając względem kwietnia, a po wyeliminowaniu czynników sezonowych dynamika sięgnęła 7,2% r/r – wynika z danych wstępnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
Kluczowe liczby: maj 2026 r.
- Produkcja usług ogółem:
- +6,9% r/r (w kwietniu +6,7% r/r)
- +0,8% m/m (wobec kwietnia 2026 r.)
- Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych:
- +7,2% r/r
- +3,0% m/m
- Wobec średniej miesięcznej z 2021 r.: produkcja usług wyższa o 34,0%.
Które sektory ciągną wzrost?
Największy udział we wskaźniku ogólnym mają dwie sekcje:
- Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa: +8,2% r/r
- Sekcja J – Informacja i komunikacja: +6,6% r/r
Na poziomie działów najwyższy wzrost r/r w maju 2026 r. odnotowano w:
- Produkcji filmów, nagrań wideo, programów TV, nagrań dźwiękowych i muzycznych: +25,3%
- Architekturze i inżynierii; badaniach i analizach technicznych; doradztwie związanym z zarządzaniem: po 20,0%
Gdzie produkcja usług spadła?
Największe spadki r/r w maju 2026 r. dotyczyły:
- Nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych: –20,4%
- Wynajmu i dzierżawy: –3,2%
- Działalności związanej z zatrudnieniem: –2,2%
Dynamika miesiąc do miesiąca (m/m)
W ujęciu miesięcznym (maj vs. kwiecień 2026 r.) produkcja usług ogółem wzrosła o 0,8%. W sekcjach kluczowych dla indeksu:
- Informacja i komunikacja (J): +0,3% m/m
- Transport i gospodarka magazynowa (H): +0,1% m/m
Na poziomie działów największy wzrost m/m w maju 2026 r. odnotowano w:
- Organizatorach turystyki, pośrednikach i agentach turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji: +95,2%
- Zakwaterowaniu: +12,3%
- Produkcji filmów, nagrań wideo, programów TV, nagrań dźwiękowych i muzycznych: +11,9%
Z kolei największe spadki m/m wystąpiły w:
- Działalności wydawniczej: –13,0%
- Pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej: –10,2%
- Nadawaniu programów ogólnodostępnych i abonamentowych: –7,2%
Co to oznacza dla gospodarki?
Majowe dane GUS wskazują na dobre tempo odbudowy sektora usług, przy czym szczególnie dynamicznie rozwijają się branże kreatywne (produkcja audiowizualna) oraz usługi techniczne i doradcze. Jednocześnie widoczne jest osłabienie w tradycyjnych modelach mediów (nadawanie programów) oraz części usług profesjonalnych i wydawniczych.
Silny skok w turystyce i zakwaterowaniu (dwucyfrowe wzrosty m/m) sugeruje też sezonowe ożywienie popytu w maju, co potwierdzają wysokie dynamiki po korekcie sezonowej (+3,0% m/m).