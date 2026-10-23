Na terenie oczyszczalni ścieków Libiąż B powstanie instalacja do przetwarzania bioodpadów komunalnych i wytwarzania energii z biogazu.

Na terenie oczyszczalni ścieków Libiąż B powstanie instalacja do przetwarzania bioodpadów komunalnych i wytwarzania energii z biogazu.

Instalacja Wodociągów Chrzanowskich pozwoli na przetwarzanie odpadów z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie. Zastosowana technologia suchej fermentacji okresowej pozwoli efektywnie przetwarzać bioodpady i odzyskiwać energię. Inwestycja ograniczy również liczbę odpadów, które trafiają na składowiska.

Powstający w procesie fermentacji biogaz będzie wykorzystywany do produkcji prądu i ciepła. Z rocznej produkcji ok. 0,45 mln Nm³ biogazu powstanie po ok. 1 050 MWh energii elektrycznej i cieplnej – w większości na własne potrzeby oczyszczalni ścieków i instalacji przetwarzania bioodpadów. Instalacja Wodociągów Chrzanowskich będzie mogła przetwarzać 6 tys. ton bioodpadów rocznie,

- To inwestycja, która pokazuje, jak skutecznie można łączyć gospodarkę odpadami z produkcją odnawialnej energii. Bioodpady stają się cennym surowcem, z którego powstają energia elektryczna, ciepło oraz produkty przydatne w rolnictwie. Takie projekty ograniczają ilość odpadów kierowanych do składowania, wzmacniają samowystarczalność energetyczną samorządów i wspierają rozwój nowoczesnej gospodarki o obiegu zamkniętym – powiedział Paweł Augustyn, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).



Inwestycja będzie kosztować ponad 29,1 mln zł, a wsparcie NFOŚiGW obejmie 10,65 mln zł dotacji oraz 13,02 mln zł pożyczki.