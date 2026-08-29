Jeśli pakiet Ceny Paliwa Niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o 70-90 groszy - ocenili analitycy portalu e-petrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować od 7,38 do 7,51 zł, a oleju napędowego 8,19-8,33 zł.

Jeśli pakiet Ceny Paliwa Niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o 70-90 groszy - ocenili analitycy portalu e-petrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować od 7,38 do 7,51 zł, a oleju napędowego 8,19-8,33 zł.

"Druga odsłona pakietu osłonowego dla kierowców przewiduje obniżone stawki VAT na wybrane paliwa i mechanizm cen maksymalnych, obowiązujące do końca sierpnia. Na razie nie ma sygnałów o planowanym przedłużeniu pakietu CPN. To oznacza, że od września paliwa na stacjach mocno podrożeją, bo w hurtowych cennikach rafinerii widzimy poziomy zbliżone do tych z połowy sierpnia, kiedy rządowe obniżki wchodziły w życie" - uważają analitycy.

Ceny paliwa poszybują

Przewidują oni, że w dniach 1-6 września ceny na stacjach będą wahały się od 7,38 do 7,51 zł za litr popularnej "95" oraz od 8,19 do 8,33 zł za litr oleju napędowego. Droższa będzie benzyna Pb98 - od 8,36 zł do 8,49 zł za litr. Natomiast autogaz - jak wyliczyli - powinien kosztować od 2,89 do 2,97 zł.

Zwrócili uwagę, że w ostatnim tygodniu wakacji koszty tankowania zauważalnie wzrosły.

"Benzyna 95-oktanowa podrożała o 16 groszy i jej średnia ogólnopolska cena w cotygodniowym badaniu e-petrol.pl wyniosła 6,57 zł/l" - przekazali analitycy.

Dla diesla odnotowali 15-groszową podwyżkę, a litr oleju napędowego na koniec wakacji kosztuje 7,51 zł. Cały czas tanieje za to autogaz, którego średnia cena po spadku o 5 groszy wyniosła 2,91 zł/l.

Od 17 sierpnia ponownie zaczął obowiązywać, choć w ograniczonym zakresie, pakiet Ceny Paliwa Niżej; zakłada on obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach. Podatek na benzyny i olej napędowy obniżono z 23 proc. do 8 proc. Rozporządzenie w tej sprawie weszła w życie 13 sierpnia i obowiązuje do 31 sierpnia.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,57 zł, benzyny 98 - 7,37 zł, a oleju napędowego 7,36 zł. Ceny na weekend oraz poniedziałek w przypadku benzyn są wyższe - litr "95" ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł, a benzyny 98 - 7,46 zł. Diesel będzie tańszy i ma kosztować 7,31 zł.

Wprowadzony pod koniec marca br. pakiet CPN był odpowiedzią na gwałtownie rosnące ceny ropy w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem, który wybuchł 28 lutego. CPN obowiązywał do końca czerwca i obejmował przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa - przede wszystkim benzyny i oleje napędowe - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. W ramach pakietu wprowadzono też czasową obniżkę akcyzy na paliwa, która obowiązywała do połowy czerwca.

Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.