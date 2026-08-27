18 i 19 września 2026 r. Beskidy znów staną się najważniejszym miejscem na rajdowej mapie Polski. Wszystko za sprawą 70., jubileuszowego Rajdu Wisły – jednej z najstarszych tego typu imprez sportowych w Europie i na świecie, która tym razem zdecyduje o mistrzu Polski w sezonie KIQ RSMP.

18 i 19 września 2026 r. Beskidy znów staną się najważniejszym miejscem na rajdowej mapie Polski. Wszystko za sprawą 70., jubileuszowego Rajdu Wisły – jednej z najstarszych tego typu imprez sportowych w Europie i na świecie, która tym razem zdecyduje o mistrzu Polski w sezonie KIQ RSMP.

Trasa: 13 odcinków specjalnych, 112,94 km rywalizacji

Jubileuszowy 70. Rajd Wisły liczy 13 odcinków specjalnych o łącznej długości 112,94 km. W piątek, 18 września, zaplanowano 6 oesów (łącznie 49,88 km), a w sobotę, 19 września – 7 oesów (63,06 km). Cała trasa rajdu, z dojazdami i łącznikami, ma mieć 371,20 km.

– Imprezy rajdowe bardzo mocno wrosły w sportowy kalendarz regionu, mają piękną, wieloletnią tradycję. Przed miesiącem emocjonowaliśmy się Rajdem Polski, do którego został włączony Rajd Śląska, a przed nami kolejna wielka impreza, która z nami jest obecna od dekad. Rajd Wisły ma w sobie niezwykły potencjał promocyjny. Łączy w sobie emocje sportowe z najpiękniejszymi miejscami w naszym województwie. Kto przyjedzie wtedy w Beskidy, spędzi kapitalny weekend – przekonuje Waldemar Bojarun, członek zarządu województwa śląskiego, które objęło rajd patronatem



Pierwszego dnia rajdu (18 września) kierowcy dwukrotnie pokonają odcinki „Województwo Śląskie Goleszów”, „Skolnity Kubalonka” oraz „ORLEN Vitay Wisła”. Drugi dzień (19 września) przyniesie dwukrotne przejazdy przez „Brenna / Lipowiec” i „Jaworzynka”, a trzykrotnie – odcinek „ORLEN Vitay Partecznik”.

- Partecznik, Jaworzynka, Kubalonka to odcinki, które kierowcy znają, ale w tym roku będą pewne zmiany i skala trudności nieco wyższa – zapowiada dyrektor rajdu Andrzej Szkuta.

Start i meta zlokalizowane zostały w wiślańskim amfiteatrze, a strefa kibica zorganizowana zostanie w Ustroniu.

– Liczymy na piękną pogodę, bo wrzesień to przecież ciągle takie przedłużenie lata. Niemniej wolimy jednak być przygotowani na pogodowe niespodzianki i ewentualne kaprysy aury. Dlatego start i meta będą w miejscu zadaszonym – tłumaczy Katarzyna Czyż-Kaźmierczak, wiceburmistrz Wisły.

Finał sezonu: czterech kierowców w walce o tytuł

70. Rajd Wisły będzie szóstą i ostatnią rundą KIQ Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, szóstą (finałową) rundą Millers Oil Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz przedostatnią rundą Rajdowych Mistrzostw Południa.

Przed finałem matematyczne szanse na mistrzostwo Polski zachowało czterech kierowców. Liderem klasyfikacji generalnej jest Adrian Rzeźnik (138 pkt), zaledwie punkt mniej ma śląski kierowca Jarosław Szeja (137 pkt). W walce o tytuł pozostają też Łukasz Byśkiniewicz (124 pkt) oraz Jarosław Kołtun (111 pkt).

Jeden z najstarszych rajdów samochodowych w Polsce

Rajd Wisły jest jednym z najstarszych rajdów samochodowych w Polsce. Organizowany od 1951 roku przez Automobilklub Śląski, stanowi integralną część historii polskiego motorsportu. Pierwsza edycja nosiła nazwę „Ogólnopolska Jazda Orientacyjno-Konkursowa” i odbyła się na trasach w okolicach Wisły.

Z biegiem lat rajd zyskiwał na znaczeniu. W latach 1998–2000 był eliminacją Mistrzostw Europy o współczynniku 2 oraz Euro Rally Trophy, a jego trasy gościły najlepszych kierowców Starego Kontynentu. Wielu z nich – m.in. Janusz Kulig, Krzysztof Hołowczyc, Leszek Kuzaj czy Robert Gryczyński – odnosiło tu swoje wielkie sukcesy, zapisując się złotymi literami w historii sportów motorowych.

Nazwa „Rajd Wisły” funkcjonuje oficjalnie od 1964 roku, a sama impreza – rozgrywana na górskich odcinkach Beskidów – na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń motorsportowych w Polsce.