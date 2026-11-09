Będzie wzrost opłaty kogeneracyjnej w rachunkach za energię?

Opłata kogeneracyjna w rachunku za energię elektryczną ma wzrosnąć z 3 zł/MWh do 3,83 zł/MWh w 2027 r. - wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

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Opłata kogeneracyjna w rachunku za energię elektryczną ma wzrosnąć z 3 zł/MWh do 3,83 zł/MWh w 2027 r. - wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Według resortu energii będzie to średnio ok. 7,74 zł na gospodarstwo domowe w skali roku. Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2027.

Zaproponowano w nim ustalenie opłaty kogeneracyjnej na poziomie 3,83 zł/MWh w 2027 r. W 2026 r. wynosi ona 3 zł/MWh i pozostaje bez zmian w stosunku do 2025 r

. "Przyjmując średnie zużycie gospodarstwa domowego na poziomie 2,022 MWh/rok, przyjęcie proponowanej wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej będzie stanowiło średnie obciążenie przeciętnego gospodarstwa domowego w wysokości ok. 7,74 zł/rok/gospodarstwo domowe" - wskazano w ocenie skutków regulacji.

Jak przypomniano w uzasadnieniu projektu, celem opłaty kogeneracyjnej jest wspieranie wysokosprawnej kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Jest to jedna z opłat, które składają się na rachunek za energię elektryczną dla odbiorców końcowych.