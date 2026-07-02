Będzie remont feralnego odcinka A1. Narzekał na niego sam premier

Mowa o ponad 3 km jezdni autostrady w kierunku Gliwic - od około 150 m za wiaduktem nad ul. Kościuszki w Siemoni do MOP Dobieszowice Zachód. Remont wykona konsorcjum firm Colas Polska i Antex II. Wartość kontraktu wynosi 36,3 mln. Prace mają zostać zakończone w ciągu 11 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresu zimowego.



Przypomnijmy, że nierówności na tym odcinku A1 od lat utrudniają kierowcom jazdę. Powstały one na skutek pęcznienia jednego z materiałów użytych do budowy. W ubiegłym roku o uszkodzeniach wspominał także premier Donald Tusk.

- Jak wszyscy, musieliśmy bardzo zwolnić, żeby dojechać żywymi – mówił premier w czasie konferencji w Euroterminalu w Sławkowie.

Szef rządu wspomniał również o znalezieniu dodatkowych środków na remont odcinka.



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła też przetarg na remont kolejnego odcinka A1 o długości blisko 1,7 km w rejonie węzła Pyrzowice. Ma tam zostać przeprowadzona kompleksowa naprawa obu jezdni autostrady. Wykonawca będzie miał do 18 miesięcy na zakończenie prac z wyłączeniem okresów zimowych. GDDKiA czeka na oferty do 11 sierpnia. W czasie prowadzenia robót autostrada ma być przejezdna.