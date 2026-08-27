Będą zmiany dla pasażerów. Przed nami korekta rozkładu jazdy pociągów

Najbliższa korekta rozkładu jazdy pociągów wejdzie w życie 30 sierpnia i będzie obowiązywała do 24 października. Polskie Linie Kolejowe informują o zmianach, które będą miały miejsce na kilku odcinkach w woj. śląskim. Będą one związane z zakończeniem inwestycji, które spółka prowadzi w regionie.

Pszczyna-Żory. 30 sierpnia pociągi wrócą na tory, a dzięki inwestycji PLK czas przejazdu między tymi miastami skróci się o 10 minut. Pasażerowie pokonają tę trasę w ok. 21 min, a przed rozpoczęciem prac czas jazdy wynosił ok. 32 min. Mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do pociągów na jednotorowej linii Pszczyna – Żory i dalej w stronę Rybnika i granicy z Czechami oraz w kierunku Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej i w Beskidy. Nowe perony pozwolą na wygodniejsze codzienne podróże ze stacji Suszec i Radostowice oraz przystanków Suszec Rudziczka, Suszec Kopalnia i Pszczyna Czarków.

Katowice. Od 30 sierpnia pociągi pojadą po kolejnych trzech nowych wiaduktach wybudowanych przy stacji Katowice – dwóch kratownicowych i jednym żelbetowym. Usprawni to połączenie stacji Katowice i katowickiej Ligoty. 31 sierpnia wróci ruch dwukierunkowy pod przebudowywanym wiaduktem na ul. Mikołowskiej w Katowicach. 1 września PLK planują udostępnić ul. Damrota pieszym i kierowcom. Prace na wiadukcie będą kontynuowane, ale na tym etapie nie wpłyną na ruch drogowy pod obiektem. Kolejny etap zadania obejmuje przebudowę wiaduktu nad ul. Francuską, gdzie prace mają się rozpocząć 1 września przy wstrzymanym ruchu pieszym i drogowym. Na stacji Katowice do końca września mają zakończyć się prace związane z budową wind na peronach nr 1 i 2.

Sosnowiec. We wrześniu pasażerowie skorzystają z nowego peronu nr 1 i jednej krawędzi peronu nr 2 na stacji Sosnowiec Główny.

Mysłowice. W najbliższym czasie podróżni będą mogli korzystać z wind na peronach nr 2 i 3. Stacja zyska też system dynamicznej informacji pasażerskiej.

W najbliższym czasie podróżni będą mogli korzystać Orzesze Jaśkowice–Leszczyny. Od 1 do 10 września, z uwagi na przebudowę stacji Czerwionka i wymianę torów stacyjnych, nastąpi wstrzymanie ruchu na odcinku Orzesze Jaśkowice – Leszczyny. Pociągi dalekobieżne i dwa składy regionalne pojadą trasą zmienioną przez Knurów. Za pozostałe pociągi zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa.

Spółka zachęca podróżnych, by śledzili zmiany w gablotach informacyjnych na stacjach i przystankach oraz na Portalu Pasażera i na stronach internetowych przewoźników.



