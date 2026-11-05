Kraj i Świat

Będą współpracować dla bezpieczeństwa kluczowego zakładu

Podpisano porozumienie między Zakładami Mechanicznymi „BUMAR-ŁABĘDY” a 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej im. ppłk Tadeusza Puszczyńskiego. Mają współpracować na rzecz bezpieczeństwa. 

Robert Passia

Robert Passia

5 listopada 2026, 12:22
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ZM Bumar-Łabędy SA

Bumar-Łabędy specjalizuje się w produkcji sprzętu wojskowego.

fot: ZM Bumar-Łabędy SA

Podpisano porozumienie między Zakładami Mechanicznymi „BUMAR-ŁABĘDY” a 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej im. ppłk Tadeusza Puszczyńskiego. Mają współpracować na rzecz bezpieczeństwa. 

Obie strony będą rozwijać wspólne działania w dziedzinie bezpieczeństwa. Współpraca skupi się m.in. na usprawnieniu wymiany informacji o zdarzeniach mogących wpłynąć na ciągłość pracy gliwickiego zakładu. Porozumienie zakłada też organizowanie wspólnych szkoleń i dalsze doskonalenie procedur współdziałania. 

Łącząc kompetencje przemysłowe Spółki z wiedzą i profesjonalizmem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, wzmacniamy odporność zakładu oraz jego gotowość do działania w zmieniającym się otoczeniu bezpieczeństwa – mówi Monika Kruczek, Prezes Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY”.

Zakres porozumienia może obejmować m.in. przygotowanie do reagowania na sytuacje kryzysowe, ulepszanie procedur bezpieczeństwa oraz realizację wspólnie ustalonych przedsięwzięć szkoleniowych.

Jako żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej jesteśmy przygotowani do współpracy z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, a tego rodzaju inicjatywy wzmacniają zdolność do skoordynowanego działania i zwiększają bezpieczeństwo regionu – podkreśla kpt. Tomasz Dzierga, oficer prasowy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Porozumienie to pierwszy etap inicjatywy „Partnerstwo dla Odporności”, której celem jest rozwijanie współpracy spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej z Wojskami Obrony Terytorialnej na rzecz bezpieczeństwa strategicznych zakładów polskiego przemysłu obronnego. 

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