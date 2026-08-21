Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun był gościem TVP Info. Mówił na temat kondycji JSW i przyszłości węgla. – On w jakiejś części zawsze pozostanie elementem budującym bezpieczeństwo energetyczne i niezależność państwa – zwrócił uwagę minister.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun był gościem TVP Info. Mówił na temat kondycji JSW i przyszłości węgla. – On w jakiejś części zawsze pozostanie elementem budującym bezpieczeństwo energetyczne i niezależność państwa – zwrócił uwagę minister.

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych został zapytany w TVP Info o kondycję finansową Jastrzębskiej Spółki Węglowej i o to, czy spółka będzie do uratowania.

- Mieliśmy spotkanie z całym zarządem JSW, praktycznie temat JSW jest u nas na agendzie codziennie - powiedział minister na antenie. - Mamy do czynienia z biegiem wielu różnych okoliczności, które postawiły JSW w tak trudnej sytuacji. Po pierwsze chodzi o historyczne decyzje, podejmowane przez naszych poprzedników, dotyczące zaciągania zobowiązań w postaci 10-letniej gwarancji pracy i płacy. Mimo że związki zawodowe występowały o pięcioletnie gwarancje, dostały 10-letnie, bo to się opłacało politycznie, był to okres przedwyborczy. Poza tym trzeba wymienić daninę solidarnościową, którą JSW zapłaciła do budżetu państwa, złe zarządzanie, drastyczny wzrost kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń - wyliczał minister.

Minister Balczun zwrócił też uwagę na błędne decyzje inwestycyjne. - I na to nałożyła się dramatycznie trudna sytuacja rynkowa, bo przecież to jest spółka działająca na bardzo specyficznym rynku - zwrócił uwagę Wojciech Balczun. - W tym roku, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów i poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu, zasililiśmy spółkę prawie dwoma miliardami złotych po to, żeby podtrzymać płynność. Ale oczywiście warunek jest taki, że wszystkie te działania muszą być skorelowane z głęboką restrukturyzacją, z ograniczeniem kosztów - dodał.

Gość TVP Info został także zapytany o odchodzenie od węgla.