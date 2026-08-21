Górnictwo

Balczun: Węgiel zawsze pozostanie elementem budującym bezpieczeństwo energetyczne państwa

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun był gościem TVP Info. Mówił na temat kondycji JSW i przyszłości węgla. – On w jakiejś części zawsze pozostanie elementem budującym bezpieczeństwo energetyczne i niezależność państwa – zwrócił uwagę minister.

Monika Krezel

Monika Krężel

21 sierpnia 2026, 07:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB/MAP

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych

fot: FB/MAP

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun był gościem TVP Info. Mówił na temat kondycji JSW i przyszłości węgla. – On w jakiejś części zawsze pozostanie elementem budującym bezpieczeństwo energetyczne i niezależność państwa – zwrócił uwagę minister.

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych został zapytany w TVP Info o kondycję finansową Jastrzębskiej Spółki Węglowej i o to, czy spółka będzie do uratowania.

- Mieliśmy spotkanie z całym zarządem JSW, praktycznie temat JSW jest u nas na agendzie codziennie - powiedział minister na antenie. - Mamy do czynienia z biegiem wielu różnych okoliczności, które postawiły JSW w tak trudnej sytuacji. Po pierwsze chodzi o historyczne decyzje, podejmowane przez naszych poprzedników, dotyczące zaciągania zobowiązań w postaci 10-letniej gwarancji pracy i płacy. Mimo że związki zawodowe występowały o pięcioletnie gwarancje, dostały 10-letnie, bo to się opłacało politycznie, był to okres przedwyborczy. Poza tym trzeba wymienić daninę solidarnościową, którą JSW zapłaciła do budżetu państwa, złe zarządzanie, drastyczny wzrost kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń - wyliczał minister.

Minister Balczun zwrócił też uwagę na błędne decyzje inwestycyjne. - I na to nałożyła się dramatycznie trudna sytuacja rynkowa, bo przecież to jest spółka działająca na bardzo specyficznym rynku - zwrócił uwagę Wojciech Balczun. - W tym roku, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów i poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu, zasililiśmy spółkę prawie dwoma miliardami złotych po to, żeby podtrzymać płynność. Ale oczywiście warunek jest taki, że wszystkie te działania muszą być skorelowane z głęboką restrukturyzacją, z ograniczeniem kosztów - dodał.

Gość TVP Info został także zapytany o odchodzenie od węgla.

- JSW to akurat jest węgiel koksowy, który jest związany z produkcją stali. Mamy oczywiście dużych klientów, takich jak ArcelorMitta, mamy klientów austriackich, którzy odbierają ogromne ilości węgla koksowego po to, żeby przerabiać je na stal. Natomiast pytanie dotyczące węgla to jest kwestia dyskusji na temat całego miksu energetycznego. Wydaje nam się, że z jednej strony inwestujemy ogromne pieniądze w odnawialne źródła energii, rozbudowujemy farmy wiatrowe i morskie i lądowe, inwestujemy w atom, gaz, budujemy magazyn energii, ale z drugiej strony ten węgiel w jakiejś części zawsze pozostanie elementem budującym bezpieczeństwo energetyczne i niezależność państwa - zakończył minister.

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