Porządkowanie portfela spółek Skarbu Państwa może przynieść istotne wpływy budżetowe, ale nie oznacza zmniejszenia kontroli ani sprzedaży akcji poza sferę publiczną - poinformował PAP Biznes minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Ważnym elementem planu jest uporządkowanie akcjonariatu PGZ.

Porządkowanie portfela spółek Skarbu Państwa może przynieść istotne wpływy budżetowe, ale nie oznacza zmniejszenia kontroli ani sprzedaży akcji poza sferę publiczną - poinformował PAP Biznes minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Ważnym elementem planu jest uporządkowanie akcjonariatu PGZ.

Plany porządkowania portfela spółek Skarbu Państwa i przejmowania udziałów w części z nich przez inne podmioty należące do Skarbu Państwa przedstawili w piątek podczas konferencji prasowej: minister aktywów państwowych Wojciech Balczun oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Minister Balczun zastrzegł, że chociaż transakcje mogą przynieść wpływy budżetowe, to nie oznacza to zmniejszenia stopnia kontroli nad spółkami Skarbu Państwa.

- Efektem tych transakcji mogą być istotne wpływy budżetowe. Chciałbym jednak podkreślić, że nie będą to wpływy związane ze zmniejszeniem się stopnia kontroli Skarbu Państwa nad spółkami, ani nie planujemy sprzedaży akcji z naszego zasobu poza sferę publiczną - powiedział.

- Nie pozwala nam na to zresztą ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym - w przypadku kluczowych spółek taka transakcja byłaby po prostu nieważna - dodał.

Balczun ocenił, że wciąż jest niewykorzystany potencjał - jeżeli chodzi o współpracę między spółkami z udziałem Skarbu Państwa i osiągania synergii w ich działaniach.

- Przejmowanie akcji spółek Skarbu Państwa przez inne spółki z naszego zasobu jest sposobem na wzmacnianie tej współpracy i poszczególnych podmiotów znajdujących się pod naszym nadzorem - powiedział.

Uporządkowanie akcjonariatu Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Minister aktywów państwowych wskazał, że ważnym elementem tego planu jest uporządkowanie akcjonariatu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

- NIK wielokrotnie zwracał uwagę, że struktura akcjonariatu w obecnym kształcie budzi poważne wątpliwości. PGZ jest kluczową firmą z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i chcemy ją dalej wzmacniać - powiedział.

- Chcemy, aby w akcjonariacie PGZ znalazły się nasze spółki, które będą budować wiarygodność PGZ. Wreszcie chcemy, aby PGZ był w stanie mobilizować środki finansowe na dalsze zwiększanie swoich mocy produkcyjnych - dodał Balczun.

Obecnie Skarb Państwa ma 71,36 proc. akcji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Polski Holding Obronny ma 14,82 proc., a Agencja Rozwoju Przemysłu 13,82 proc. akcji tego koncernu.