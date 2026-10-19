Paliwowe porozumienie przywódcy USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina ma wymiar przede wszystkim polityczny, a nie ekonomiczny - wskazuje minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w rozmowie z "Pulsem Biznesu". Jak dodaje, plany inwestycyjne Orlenu są niezagrożone.

Paliwowe porozumienie przywódcy USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina ma wymiar przede wszystkim polityczny, a nie ekonomiczny - wskazuje minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w rozmowie z "Pulsem Biznesu". Jak dodaje, plany inwestycyjne Orlenu są niezagrożone.

Skala dostaw wynikająca z porozumienia jest zbyt mała

Szef MAP zwraca uwagę, że skala dostaw wynikająca z porozumienia jest zbyt mała, by odwrócić trend na giełdach, a ceny oleju napędowego pozostają bardzo wysokie. Podkreśla przy tym, że Polska ma obecnie najniższe ceny w Europie.

- Plany inwestycyjne Orlenu są niezagrożone - zapewnia minister. Balczun pytany przez gazetę o to, czy drożejący gaz nie zagrozi planom restrukturyzacji Grupy Azoty przyznaje, że fundamentem wcześniejszego planu był nieograniczony dostęp do taniego rosyjskiego surowca.

- Bieżące wyniki Grupy Azoty są w miarę ustabilizowane - podkreśla jednak.

Dodaje, że resort jest przygotowany na dokapitalizowanie spółki, a plan w tej sprawie ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie.

Minister komentuje także zawarcie porozumienia między Synthosem Green Energy (SGE) a ZE PAK w sprawie budowy i eksploatacji małych elektrowni jądrowych (SMR) w Pątnowie.

Jak zaznacza gazeta, tłem umowy są negocjacje SGE ze spółką Orlen, z którym firma stworzyła wcześniej spółkę Orlen Synthos Green Energy (OSGE), mającą również rozwijać technologię SMR.

Szef MAP wskazuje, że projekt w dużej mierze zależy od inwestycji po stronie Orlenu.