Energetyka

Balczun: Paliwowe porozumienie Trump-Putin ma wymiar polityczny, nie ekonomiczny

Paliwowe porozumienie przywódcy USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina ma wymiar przede wszystkim polityczny, a nie ekonomiczny - wskazuje minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w rozmowie z "Pulsem Biznesu". Jak dodaje, plany inwestycyjne Orlenu są niezagrożone.

Pap

19 października 2026, 07:10
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wojciech Balczun

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Paliwowe porozumienie przywódcy USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina ma wymiar przede wszystkim polityczny, a nie ekonomiczny - wskazuje minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w rozmowie z "Pulsem Biznesu". Jak dodaje, plany inwestycyjne Orlenu są niezagrożone.

Skala dostaw wynikająca z porozumienia jest zbyt mała

Szef MAP zwraca uwagę, że skala dostaw wynikająca z porozumienia jest zbyt mała, by odwrócić trend na giełdach, a ceny oleju napędowego pozostają bardzo wysokie. Podkreśla przy tym, że Polska ma obecnie najniższe ceny w Europie. 

- Plany inwestycyjne Orlenu są niezagrożone - zapewnia minister. Balczun pytany przez gazetę o to, czy drożejący gaz nie zagrozi planom restrukturyzacji Grupy Azoty przyznaje, że fundamentem wcześniejszego planu był nieograniczony dostęp do taniego rosyjskiego surowca. 

- Bieżące wyniki Grupy Azoty są w miarę ustabilizowane - podkreśla jednak. 

Dodaje, że resort jest przygotowany na dokapitalizowanie spółki, a plan w tej sprawie ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie. 

Minister komentuje także zawarcie porozumienia między Synthosem Green Energy (SGE) a ZE PAK w sprawie budowy i eksploatacji małych elektrowni jądrowych (SMR) w Pątnowie. 

Jak zaznacza gazeta, tłem umowy są negocjacje SGE ze spółką Orlen, z którym firma stworzyła wcześniej spółkę Orlen Synthos Green Energy (OSGE), mającą również rozwijać technologię SMR. 

Szef MAP wskazuje, że projekt w dużej mierze zależy od inwestycji po stronie Orlenu. 

- Zarząd jest zobligowany działać w interesie majątku, który jest mu powierzony zgodnie z zasadami KSH (Kodeksu spółek handlowych - PAP), ale jest też odpowiedzialny wobec walnego zgromadzenia, w którym dominującą rolę ma skarb państwa - wyjaśnia minister.

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