Balczun: Paliwowe porozumienie Trump-Putin ma wymiar polityczny, nie ekonomiczny
Paliwowe porozumienie przywódcy USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina ma wymiar przede wszystkim polityczny, a nie ekonomiczny - wskazuje minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w rozmowie z "Pulsem Biznesu". Jak dodaje, plany inwestycyjne Orlenu są niezagrożone.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Wojciech Balczun
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Paliwowe porozumienie przywódcy USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina ma wymiar przede wszystkim polityczny, a nie ekonomiczny - wskazuje minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w rozmowie z "Pulsem Biznesu". Jak dodaje, plany inwestycyjne Orlenu są niezagrożone.
Skala dostaw wynikająca z porozumienia jest zbyt mała
Szef MAP zwraca uwagę, że skala dostaw wynikająca z porozumienia jest zbyt mała, by odwrócić trend na giełdach, a ceny oleju napędowego pozostają bardzo wysokie. Podkreśla przy tym, że Polska ma obecnie najniższe ceny w Europie.
- Plany inwestycyjne Orlenu są niezagrożone - zapewnia minister. Balczun pytany przez gazetę o to, czy drożejący gaz nie zagrozi planom restrukturyzacji Grupy Azoty przyznaje, że fundamentem wcześniejszego planu był nieograniczony dostęp do taniego rosyjskiego surowca.
- Bieżące wyniki Grupy Azoty są w miarę ustabilizowane - podkreśla jednak.
Dodaje, że resort jest przygotowany na dokapitalizowanie spółki, a plan w tej sprawie ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie.
Minister komentuje także zawarcie porozumienia między Synthosem Green Energy (SGE) a ZE PAK w sprawie budowy i eksploatacji małych elektrowni jądrowych (SMR) w Pątnowie.
Jak zaznacza gazeta, tłem umowy są negocjacje SGE ze spółką Orlen, z którym firma stworzyła wcześniej spółkę Orlen Synthos Green Energy (OSGE), mającą również rozwijać technologię SMR.
Szef MAP wskazuje, że projekt w dużej mierze zależy od inwestycji po stronie Orlenu.
- Zarząd jest zobligowany działać w interesie majątku, który jest mu powierzony zgodnie z zasadami KSH (Kodeksu spółek handlowych - PAP), ale jest też odpowiedzialny wobec walnego zgromadzenia, w którym dominującą rolę ma skarb państwa - wyjaśnia minister.