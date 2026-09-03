Kraj i Świat

Balczun: Bilion złotych na inwestycje w sektor energetyczny - w ciągu najbliższej dekady

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun poinformował w czwartek w Opolu, że w ciągu najbliższej dekady inwestycje w polski sektor energetyczny osiągną bilion złotych. Jak dodał, chce, żeby beneficjentami tych wielkich inwestycji były w jak największym stopniu polskie firmy.

Pap

3 września 2026, 12:48
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: FB/MAP

Wojciech Balczun

fot: FB/MAP

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun poinformował w czwartek w Opolu, że w ciągu najbliższej dekady inwestycje w polski sektor energetyczny osiągną bilion złotych. Jak dodał, chce, żeby beneficjentami tych wielkich inwestycji były w jak największym stopniu polskie firmy.

W czwartek minister Wojciech Balczun uczestniczył w opolskim Kongresie Energetycznym. Szef MAP podkreślał rolę sektora energetycznego w budowaniu bezpieczeństwa państwa.

Dekada największych w historii inwestycji 

- W tej chwili wchodzimy w dekadę największych w historii inwestycji w sektor energetyczny. W ciągu najbliższych 10 lat zainwestujemy bilion złotych. To są niewyobrażalne środki. Oczywiście inwestujemy w sektor obronny, który już bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem. Ale bezpieczeństwo energetyczne i właściwy miks energetyczny, to są kluczowe rzeczy do tego, żeby zapewnić wzrost gospodarczy i żeby zapewnić stabilne funkcjonowanie całego systemu - powiedział Balczun.

Minister zapewnił, że Polska nadal będzie rozwijała miks energetyczny uwzględniający m.in. OZE wspierane przez energetykę konwencjonalną w taki sposób, aby dał on gwarancję stabilności i bezpieczeństwa działania systemu.

- Mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną sytuacją geopolityczną. Jesteśmy poddani atakom i sabotażowi. De facto mamy do czynienia z wojną hybrydową, która dotyka już nie tylko Polski, nie tylko Europy Centralnej, nie tylko krajów nadbałtyckich, ale również widać, jak rozszerza się ta działalność agresora, czyli Rosji w stosunku do Niemiec, do Wielkiej Brytanii. (...) Rosja przegrywa swoją wojnę w Ukrainie, staje się przez to coraz bardziej agresywna i coraz bardziej chce rozchwiać naszą rzeczywistość i nasz świat zachodni - mówił Balczun.

- Polska tutaj odgrywa kluczową rolę, (...) te inwestycje również służą temu, żeby chronić infrastrukturę krytyczną, przed tego typu atakami. Do tej pory udaje nam się to robić dosyć skutecznie - dodał.

W ocenie ministra, największe korzyści z dużych inwestycji w energetyce powinny odnieść polskie firmy.

- Chcemy, żeby beneficjentami tych wielkich inwestycji, które kierujemy w sektor energetyczny, były w jak największym stopniu polskie firmy, żeby w tych wielkich przetargach polskie firmy mogły uczestniczyć, budować swoje kompetencje, żeby odbywał się transfer technologii. To w największym stopniu dotyczy technologii związanych z morskimi farmami wiatrowymi, bo tutaj kompetencji do tej pory nie mieliśmy. (...) Polska będzie się rozwijała, nie zejdzie ze ścieżki tego dynamicznego wzrostu i bycia przykładem dla innych krajów - spektakularnego sukcesu, a jednocześnie zagwarantujemy obywatelom naszej gospodarki dostęp do taniej energii i bezpieczeństwo energetyczne, które jest kluczowe w tych czasach - podkreślił Balczun.

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