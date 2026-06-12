Energetyka

Aż 850 mln zł z KPO m.in. na budowę systemów zarządzania energią i magazynów energii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeznaczy 850 mln zł z KPO na realizację 25 przedsięwzięć, obejmujących m.in. budowę nowoczesnych systemów zarządzania energią i magazynów energii - poinformował w czwartek resort.

Pap

12 czerwca 2026, 07:35
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Ministerstwo Energii

Czekamy na atom

fot: Ministerstwo Energii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeznaczy 850 mln zł z KPO na realizację 25 przedsięwzięć, obejmujących m.in. budowę nowoczesnych systemów zarządzania energią i magazynów energii - poinformował w czwartek resort.

Ministerstwo wskazało, że dofinansowanie z KPO w wysokości ponad 850 milionów zł ma trafić łącznie do 25 projektów. Do tej pory resort podpisał 20 umów w tej sprawie.

Resort wyjaśnił, że wsparcie obejmuje inwestycje w źródła OZE, magazyny energii i systemy zarządzania energią. Projekty realizowane będą przez klastry energii i spółdzielnie energetyczne tworzone głównie przez samorządy i spółki samorządowe. MKiŚ podpisało w środę kolejne dwie umowy. Pierwsze wsparcie, w wysokości 50 mln zł, otrzyma Klaster Energii Powiatu Sandomierskiego, realizowany przez samorząd powiatowy. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie produkcji energii z OZE oraz rozbudowę bazy jej magazynowania.

Druga umowa dotyczy Klastra Energii Gmin Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski. Samorządy te otrzymają ponad 45 mln zł na montaż instalacji PV oraz magazynów energii na budynkach publicznych, a także na rozwój systemu zarządzania energią. Projekt obejmuje również budowę wodorowego magazynu energii.

Zakończenie realizacji wszystkich projektów planowane jest na koniec czerwca 2027 r.

Ponadto ministerstwo przekazało dodatkowe 185 mln zł na wsparcie przedinwestycyjne - w ramach tego etapu realizowane są 162 projekty, których celem jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej pod przyszłe inwestycje, prowadzone bezpośrednio przez społeczności energetyczne.

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