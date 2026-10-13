Energetyka

Atom zastąpi tam węgiel. Podpisano umowę na budowę małych reaktorów modułowych

ZE PAK poinformował we wtorek o podpisaniu z SGE umowy dot. budowy w Pątnowie małych reaktorów modułowych. To drugie podejście energetycznego koncernu i firmy Michała Sołowowa do takiego przedsięwzięcia w Koninie (woj. wielkopolskie).

Pap

13 października 2026, 15:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

El patnow PAK estakada naweglania poltegor pl

fot: poltegor.pl

Estakada nawęglania w elektrowni Pątnów

fot: poltegor.pl

ZE PAK poinformował we wtorek o podpisaniu z SGE umowy dot. budowy w Pątnowie małych reaktorów modułowych. To drugie podejście energetycznego koncernu i firmy Michała Sołowowa do takiego przedsięwzięcia w Koninie (woj. wielkopolskie).

ZE PAK podał, że z SGE S.A. podpisał umowę dotyczącą realizacji projektu budowy i eksploatacji sześciu reaktorów BWRX-300 o łącznej mocy 1800 MW na terenie obecnej elektrowni węglowej w Pątnowie. 

ZE PAK ma prawo własności i użytkowania wieczystego terenu, który "został zidentyfikowany jako potencjalna lokalizacja projektu budowy" - wskazała grupa. 

SGE natomiast jest właścicielem wyłącznych praw do promowania, oferowania i wdrażania technologii BWRX-300 na obszarze Pątnowa. 

Większościowy pakiet akcji w rękach SGE

ZE PAK zaznaczył, że utworzenie spółki celowej uzależnione jest od uzyskania wymaganych zgód antymonopolowych. Docelowo większościowy pakiet akcji w spółce celowej ma należeć do SGE, a mniejszościowy do PAK SMR. 

ZE PAK, koncern należący do rodziny Solorzów, zobowiązał się do przygotowania na własny koszt gruntu pod nowy projekt inwestycyjny; częściowo zostanie on wniesiony aportem do spółki celowej, a częściowo sprzedany za maksymalnie 300 mln zł netto. Cena będzie płatna w transzach od 2028 do 2030 r. 

Dodatkowo ZE PAK będzie miał możliwość sprzedaży wszystkich akcji w spółce celowej do SGE, o ile osiągnięte zostaną uzgodnione kamienie milowe przed upływem 5. roku od dnia założenia spółki; cena tej opcji ustalona została na 100 mln euro. 

Właściciel SGE Michał Sołowow określił Pątnów jako jedną z "najbardziej krytycznych lokalizacji energetycznych w Polsce". 

Jego zdaniem brak stabilnego źródła energii w tym miejscu mógłby zakłócić działanie sieci. 

Wzmocnić bezpieczeństwo kraju

"To projekt, który może istotnie wzmocnić bezpieczeństwo kraju, zarówno energetyczne, jak i fizyczne, ale przede wszystkim  wspierać konkurencyjność polskiego przemysłu i tworzyć nowe możliwości rozwoju całej gospodarki" - dodał przedsiębiorca. 

Prezes ZE PAK Piotr Żak stwierdził, że projekt jest wielką szansą dla regionu konińskiego i jego mieszkańców. 

"Powstanie na naszych powęglowych terenach elektrowni jądrowej to wzorcowy przykład transformacji polskiej energetyki. Kryzysy energetyczne i paliwowe ostatnich lat jednoznacznie pokazują, że Polska musi mieć swoje stabilne źródła energii. I takim źródłem może być 6 reaktorów SMR, które powstaną na terenach ZE PAK" - ocenił. 

To kolejne podejście ZE PAK do budowy małych reaktorów jądrowych w Pątnowie. W 2021 r. spółka podpisała umowę z austriackim MS Innovation Impulse, Synthos Green Energy oraz Argumenol Investment Company Ltd. dot. postawienia na terenie Elektrowni "Pątnów" od 4 do 6 reaktorów typu BWRX-300. Rok później umowa została wypowiedziana, koncern należący wtedy do Zygmunta Solorza podpisał bowiem list intencyjny z koreańskim KHNP dotyczący budowy na tym terenie wraz z PGE elektrowni jądrowej. ZE PAK jest właścicielem dwóch elektrowni oraz kopalni węgla brunatnego w rejonie Konina. 

Opalana węglem Elektrownia "Pątnów" od tego roku działa już tylko jako doraźne wsparcie systemu energetycznego kraju w ramach rynku mocy; we wrześniu ZE PAK wygrał aukcję na przedłużenie jej działania do 2027 r. 

Kopalnia już nie wydobywa

Kopalnia węgla brunatnego zakończyła regularne wydobycie, a jej działalność jest stopniowo wygaszana. ZE PAK w 2020 r. ogłosił strategię odejścia od węgla do 2030 r. Spółka buduje elektrownię gazową w wielkopolskim Turku oraz skupia się na inwestycjach w odnawialne źródła energii, m.in. farmy wiatrowe i produkcję wodoru. 

Synthos Green Energy to należąca do Michała Sołowowa spółka zajmująca się rozwojem małych reaktorów modułowych. Firma jest współinwestorem technologii reaktorów wodno-wrzących BWRX-300. 

Ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe - są one zaliczane do małych reaktorów modułowych. Pierwszy reaktor BWRX-300 jest obecnie budowany w Kanadzie; pozwolenie na budowę reaktora w tej technologii wydane zostało także w USA.  W Polsce SGE wraz z Orlenem (jako OSGE) realizuje projekt budowy 26 reaktorów BWRX-300 o łącznej mocy ok. 7800 MW w sześciu lokalizacjach w Polsce. 

Obecnie prace koncentrują się na trzech: Włocławku, Stawach Monowskich i Stalowej Woli, gdzie uruchomionych ma być 14 pierwszych jednostek.  

Pod koniec września SGE poinformowała o pozyskaniu 500 mln zł od polskich inwestorów w rozwój programu BWRX-300. Wśród przedsiębiorców, którzy zdecydowali się wesprzeć ten projekt, znaleźli się m.in. założyciel i prezes InPost Rafał Brzoska, założyciele i współwłaściciele marki Oshee Dariusz Gałęzewski i Dominik Doliński, założyciele ElevenLabs Mati Staniszewski i Piotr Dąbkowski czy współwłaściciel Wirtualnej Polski Michał Brański. Sołowow poinformował, że jego spółka pozyskała łącznie ok. 400 mln euro; potrzeby określił na ok. 200 mld dolarów. 

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