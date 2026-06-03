Kraj i Świat

Asseco pokazało system Polski antydron

Największa polska firma IT stworzyła własny system do wykrywania i monitorowania dronów. Rozwiązanie, które czeka na pierwsze wdrożenie, ma znaleźć zastosowanie militarne i cywilne - czytamy w środę w "Pulsie Biznesu".

Pap

3 czerwca 2026, 08:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

Drony są na wyposażeniu niemal wszystkich armii świata

fot: ARC

Największa polska firma IT stworzyła własny system do wykrywania i monitorowania dronów. Rozwiązanie, które czeka na pierwsze wdrożenie, ma znaleźć zastosowanie militarne i cywilne - czytamy w środę w "Pulsie Biznesu".

Jak dowiedział się "PB", system Polski antydron opiera się na sieci sensorów akustycznych montowanych na latarniach ulicznych, z których są one zarazem zasilane. Zebrane dane dźwiękowe trafiają poprzez sieć komórkową do Platformy Internetu Rzeczy Asseco. 

Tam algorytmy sztucznej inteligencji analizują hałas, klasyfikują obiekt, określają jego położenie oraz wyznaczają trajektorię lotu w przestrzeni powietrznej. Użytkownik systemu może śledzić ruch drona, symulować jego dalszą trasę oraz otrzymywać automatyczne alerty o naruszeniu zdefiniowanych stref bezpieczeństwa.

Technologia ma zastosowanie militarne i cywilne. W miastach system pozwala na wykrywanie nielegalnych wyścigów samochodowych, strzałów, zgromadzeń lub niezgłoszonych demonstracji na podstawie analizy natężenia głosu i przekroczenia norm hałasu. Narzędzie służy także do ogólnego pomiaru zanieczyszczenia akustycznego i automatycznego powiadamiania służb ratunkowych lub porządkowych - czytamy w"PB".

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