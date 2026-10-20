Kraj i Świat

ARP uruchomi 150 mln zł preferencyjnych pożyczek. Na co? Na cyfryzację i zieloną transformację

Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomi 150 mln zł preferencyjnych pożyczek na cyfrową i zieloną transformację przedsiębiorstw. Finansowanie będzie dostępne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - poinformowała ARP.

Pap

20 października 2026, 07:31
źródło: Polska Agencja Prasowa

Nowy instrument ma zostać udostępniony przedsiębiorcom do końca listopada

Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomi 150 mln zł preferencyjnych pożyczek na cyfrową i zieloną transformację przedsiębiorstw. Finansowanie będzie dostępne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - poinformowała ARP.

Pożyczki będą dostępne dla mikro-, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Pojedyncza firma będzie mogła uzyskać od 2,5 mln zł do 15 mln zł finansowania z oprocentowaniem na poziomie 0,5 proc. rocznie przez cały okres kredytowania. Okres spłaty będzie wynosił do 15 lat, a karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy. 

Nowy instrument do końca listopada

Jak poinformowała ARP, finansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na automatyzację i robotyzację procesów, wdrażanie nowoczesnych technologii, rozwój rozwiązań chmurowych, wykorzystanie sztucznej inteligencji i internetu rzeczy oraz integrację systemów informatycznych.

 Wsparcie obejmie także inwestycje ograniczające zużycie energii i surowców, zwiększające poziom recyklingu oraz redukujące ślad węglowy przedsiębiorstw. 

Cytowany w komunikacie wiceprezes ARP Krzysztof Telega wskazał, że preferencyjne warunki finansowania mają pomóc firmom w realizacji projektów związanych z transformacją cyfrową i energetyczną. Nowy instrument ma zostać udostępniony przedsiębiorcom do końca listopada 2026 r.

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