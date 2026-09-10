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7 tys. zł dla najlepszych uczniów w Śląskiem. Ruszył nabór wniosków o stypendia

Najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 7 tys. zł. Nabór wniosków w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty Plus – II edycja” trwa od 7 września do 9 października 2026 roku.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

10 września 2026, 11:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UMWS

7 tys. zł czeka na najlepszych uczniów w ramach Stypendium Województwa Śląskiego

fot: UMWS

Najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 7 tys. zł. Nabór wniosków w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty Plus – II edycja” trwa od 7 września do 9 października 2026 roku.

Kto może dostać stypendium?

Stypendia są przeznaczone dla uczniów, którzy:

  • osiągają wysokie wyniki w nauce,
  • znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,
  • spełniają kryteria określone w regulaminie projektu.

W roku szkolnym 2026/2027 zaplanowano przyznanie 1002 stypendiów. O wsparciu zadecyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym – stypendia trafią do uczniów z najwyższą punktacją.

Jak złożyć wniosek? Krok po kroku

Procedura aplikowania została w pełni zdigitalizowana. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie:

  1. Zapoznaj się z regulaminem – dokument określa obowiązkowe kryteria oraz wykaz wymaganych załączników. Regulamin dostępny jest na stronie projektu.
  2. Wypełnij wniosek w aplikacji – przygotowanie formularza możliwe jest wyłącznie przez dedykowaną aplikację stypendialną. Po rejestracji i uzupełnieniu wszystkich pól wniosek można wygenerować w formacie PDF.
  3. Przygotuj dokumenty – potrzebne będą m.in.:
    • świadectwo szkolne za rok 2025/2026,
    • dokumenty potwierdzające sytuację społeczno-ekonomiczną,
    • ewentualne zaświadczenia o osiągnięciach (konkursy, olimpiady, turnieje) lub orzeczenie o niepełnosprawności.
  4. Podpisz wniosek – wygenerowany plik PDF wraz z załącznikami należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. W przypadku osób niepełnoletnich podpis składa rodzic lub opiekun prawny.
  5. Wyślij przez e-Doręczenia – komplet dokumentów trafia na skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego: AE:PL-55754-97181-CHDVR-19.

Ważne: wniosek musi pozostać w aplikacji przynajmniej do czasu ogłoszenia listy rankingowej, ponieważ po przyznaniu stypendium będzie podstawą do opracowania Planu Rozwoju Ucznia/Uczennicy.

Plan rozwoju i realizacja stypendium

Osoby zakwalifikowane do programu będą zobowiązane do opracowania i realizacji indywidualnego Planu Rozwoju. Już na etapie aplikowania należy określić cele edukacyjne i rozwojowe oraz zaplanować wydatki, które zostaną pokryte ze środków stypendium. Plan rozwoju trzeba będzie dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego po ogłoszeniu wyników naboru.

Stypendium przyznawane jest na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2026/2027.

Zmiany w regulaminie i ważne terminy

Organizatorzy przypominają, że regulamin uległ zmianie w stosunku do I naboru w ramach II edycji projektu. Przed złożeniem wniosku należy koniecznie zapoznać się z aktualnymi zapisami.

Kluczowe daty:

  • Start naboru: 7 września 2026 r.
  • Koniec naboru: 9 października 2026 r.
  • Ogłoszenie wyników: na stronie projektu (termin zostanie podany później).

Datą złożenia wniosku jest data wpływu dokumentów na skrzynkę e-Doręczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Finansowanie i strona projektu

Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego.

Szczegółowe informacje, dokumenty projektowe oraz aplikacja do składania wniosków dostępne są na stronie: efs-stypendiaplus.slaskie.pl.

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