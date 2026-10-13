64 proc. Polaków chce zmienić pracę, by więcej zarabiać

64 proc. respondentów wymieniło wyższe wynagrodzenie jako główną motywację zmiany pracodawcy, a 21 proc. wskazało na atrakcyjniejsze benefity - wynika z raportu Manpower. Jednocześnie 17 proc. badanych zadeklarowało, że nic nie skłoni ich do zmiany pracy.

64 proc. respondentów wymieniło wyższe wynagrodzenie jako główną motywację zmiany pracodawcy, a 21 proc. wskazało na atrakcyjniejsze benefity - wynika z raportu Manpower. Jednocześnie 17 proc. badanych zadeklarowało, że nic nie skłoni ich do zmiany pracy.

Zgodnie z wynikami raportu "Nastroje polskiego rynku pracy - perspektywa pracowników 2026", w lipcu br. 40 proc. respondentów planowało zmienić miejsce zatrudnienia. To o 5 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Natomiast 60 proc. badanych zadeklarowało, że preferuje pozostanie w aktualnej firmie.

Liczą się pieniądze

Wynagrodzenie jako główną motywację zmiany pracodawcy wymieniło 64 proc. respondentów. Taką odpowiedź wybrało 71 proc. średniej kadry menedżerskiej oraz 44 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej. To również najpopularniejsza odpowiedź zarówno wśród mężczyzn (69 proc.), jak i kobiet (60 proc.).

Wśród innych motywatorów zmiany pracy znalazły się również atrakcyjniejsze benefity (21 proc. wskazań), większa elastyczność czasu pracy (14 proc.), praca zdalna lub hybrydowa oraz ciekawszy zakres obowiązków (po 14 proc.).

Respondenci wymienili także możliwość awansu (13 proc.), krótszy dojazd do pracy (13 proc.) i rozwój nowych kompetencji (11 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się większa stabilność zatrudnienia (10 proc.), lepszy "work-life balance" (10 proc.), lepsza atmosfera (7 proc.) i przełożony (6 proc.).

Na początku kariery

Dla osób na początku kariery - poza wysokością wynagrodzenia - szczególne znaczenie przy zmianie pracy miały też atrakcyjne benefity (28 proc. wskazań), krótszy dojazd do pracy (23 proc.) oraz możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej (22 proc.)

Z kolei dla wyższej kadry menedżerskiej większe znaczenie miały ciekawszy zakres obowiązków (22 proc.), atrakcyjne benefity (22 proc.) oraz lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym (19 proc.).

Z raportu wynika, że niemal 17 proc. Polaków nic nie skłoniłoby do zmiany zatrudnienia.? Odsetek ten rósł wraz ze szczeblem stanowiska - odpowiedź wybrało 12 proc. asystentów, 16 proc. specjalistów i ekspertów, 14 proc. przedstawicieli średniej klasy menedżerskiej, 26 proc. wyższej kadry menedżerskiej oraz 33 proc. kadry zarządzającej.

Dane zaprezentowane w raporcie zostały zebrane w dniach 1 a 31 lipca br. metodą online przez firmę SW Research. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 750 pracowników "białych kołnierzyków".