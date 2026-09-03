Odblokowano 287 mln zł dofinansowania z programu FEnIKS dla Tramwajów Śląskich, co otwiera drogę do realizacji „Tramwaju na Południe” w Katowicach oraz nowej linii tramwajowej w Sosnowcu. - To efekt bardzo intensywnej pracy całego zespołu i działań sanacyjnych prowadzonych w spółce w ostatnich tygodniach – podkreśla Krzysztof Mikuła, prezes Tramwajów Śląskich S.A.

Odblokowano 287 mln zł dofinansowania z programu FEnIKS dla Tramwajów Śląskich, co otwiera drogę do realizacji „Tramwaju na Południe” w Katowicach oraz nowej linii tramwajowej w Sosnowcu. - To efekt bardzo intensywnej pracy całego zespołu i działań sanacyjnych prowadzonych w spółce w ostatnich tygodniach – podkreśla Krzysztof Mikuła, prezes Tramwajów Śląskich S.A.

Dlaczego to ważna wiadomość?

Środki w wysokości 287 mln zł pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) i były wcześniej zablokowane z powodu ryzyk związanych z realizacją projektów. Ich odblokowanie oznacza, że spółka przywróciła wiarygodność inwestycji, uporządkowała procesy i wyeliminowała kluczowe ryzyka, co potwierdzają władze Tramwajów Śląskich. Równolegle spółka zabezpieczyła finansowanie wkładu własnego i prefinansowania, podpisując umowę emisyjną z konsorcjum Banku Gospodarstwa Krajowego i Pekao S.A., co obejmuje także kredyt na pokrycie VAT związanego z inwestycjami.

– Odblokowanie tak znaczących środków jest ogromnym sukcesem Tramwajów Śląskich. To efekt bardzo intensywnej pracy całego zespołu i działań sanacyjnych prowadzonych w spółce w ostatnich tygodniach – podkreśla Krzysztof Mikuła, prezes Tramwajów Śląskich S.A.

„Tramwaj na Południe” w Katowicach: lata oczekiwań dobiegają końca

„Tramwaj na Południe” to jedna z największych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji transportowych w historii Katowic, na którą mieszkańcy południowych dzielnic – Ligoty, Piotrowic i Kostuchny – czekali od lat. Projekt zakłada budowę około 5,1 km nowej dwutorowej linii tramwajowej łączącej istniejącą pętlę Brynów z nową pętlą w Kostuchnie. Wzdłuż trasy powstanie 6 par przystanków (w tym 3 z możliwością bezpośredniej przesiadki na autobus), sieć trakcyjna, podstacje zasilające, inteligentne systemy sterowania ruchem oraz pełna infrastruktura techniczna.

Inwestycja zapewni szybkie i bezpośrednie połączenie południowych dzielnic Katowic z centrum miasta, znacząco skracając czas podróży dla dziesiątek tysięcy mieszkańców i odciążając układ drogowy. W oficjalnych materiałach pojawia się również wariant długości ok. 4,6 km i szacowany czas przejazdu do centrum na poziomie ok. 25 minut w godzinach szczytu. Inwestorem zastępczym działającym na rzecz Katowic jest miejska spółka Katowickie Inwestycje S.A., która realizuje projekt we współpracy z Tramwajami Śląskimi.

Dofinansowanie z FEnIKS dla tego zadania wynosi 235,86 mln zł, a cała inwestycja jest elementem szerszego projektu „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w GZM – Etap II”.

Nowa linia tramwajowa w Sosnowcu: domykanie ringu wokół miasta

Drugi projekt, na który odblokowano środki, to budowa nowej linii tramwajowej w Sosnowcu w ciągu ul. 11 Listopada, łączącej rondo Jana Pawła II z rondem im. Żołnierzy Wyklętych, wraz z przebudową istniejącego torowiska do skrzyżowania z ul. gen. Andersa. Inwestycja obejmie budowę nowego torowiska, sieci trakcyjnej, zasilania, odwodnienia oraz nowoczesnej infrastruktury przystankowej, a także modernizację istniejącego odcinka linii.

Łącznie to około 3,5 km toru (w dokumentacji pojawia się też precyzacja: ok. 3,04 km nowego torowiska i ok. 0,91 km przebudowy), który pozwoli domknąć ring tramwajowy wokół największych dzielnic Sosnowca i stworzy alternatywne połączenie między rozwijającymi się częściami miasta. Dofinansowanie z FEnIKS dla tego zadania wynosi 52,10 mln zł w ramach projektu „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w GZM – Etap III”.

Co to oznacza dla pasażerów i rozwoju GZM?

Realizacja obu projektów, wraz z wcześniejszym odblokowaniem dofinansowania do zakupu taboru w ramach FEnIKS i KPO, oznacza kolejny etap konsekwentnego rozwoju sieci tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mieszkańcy zyskają:

szybsze i bardziej bezpośrednie połączenia tramwajowe z centrum Katowic i między dzielnicami Sosnowca,

większą atrakcyjność transportu publicznego względem samochodu,

odciążenie ulic i poprawę jakości powietrza dzięki rozwojowi ekologicznego transportu szynowego.

Dla Tramwajów Śląskich odblokowanie 287 mln zł to przejście od etapu przygotowań do pełnej realizacji inwestycji, które od lat znajdują się wśród najważniejszych oczekiwań samorządów i mieszkańców regionu.

