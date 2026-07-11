Kraj i Świat

20. Marsz Autonomii z poparciem dla języka śląskiego

W sobotę, 11 lipca, jubileuszowy Marsz Autonomii przejdzie ulicami Katowic.

Avatar full

Opracował: Robert Passia

11 lipca 2026, 07:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC

Marsz Autonomii już po raz 20. przejdzie ulicami Katowic.

fot: ARC

W sobotę, 11 lipca, jubileuszowy Marsz Autonomii przejdzie ulicami Katowic.

Marsz Autonomii organizowany co roku przez Ruch Autonomii Śląska odbędzie się już po raz 20. Jak przypomina RAŚ, wydarzenie także tym razem ma przypominać o przedwojennej autonomii województwa i manifestować przywiązanie do śląskiej tożsamości.

W tym roku organizatorzy chcą upomnieć się o uznanie śląskiego za język regionalny i poprzeć inicjatywę wpisania go na listę UNESCO. Ten ostatni postulat zgłosił w czerwcu europoseł Łukasz Kohut.

Marsz wyruszy o godz. 12 z Placu Sejmu Śląskiego. Uczestnicy przejdą ulicami Katowic do Parku Powstańców Śląskich, gdzie zaplanowano piknik rodzinny i „Szkocji Fajer” z występami grup Częstochowa Pipes & Drums i Larmodzieje, która zaprezentuje pieśni Roberta Burnsa po śląsku.

Powiązane tematy:

marsz autonomii ruch autonomii śląska raś

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Finanse i inwestycje

Inflacja na koniec roku wyniesie 2,9 procent? Tak przewiduje NBP

Według centralnej ścieżki projekcji, którą w piątek opublikował Narodowy Bank Polski, inflacja na koniec 2026 r. wyniesie 2,9 proc., na koniec 2027 r. 2,7 proc., a na koniec 2028 r. 2,2 proc. Jednocześnie wzrost PKB na koniec br. powinien wynieść 3,7 proc.

Finanse i inwestycje

Wprowadzenie systemu ETS2 może podbić inflację w Polsce o 2 pkt. proc.

Wprowadzenie systemu ETS2 może podbić inflację w Polsce o 2 pkt. proc. - poinformował w piątek na konferencji dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski. Bez skutków ETS2 inflacja średnioroczna w 2028 r. będzie poniżej 2,5 proc.

Po szychcie

Górska adrenalina w Szczyrku. Wielkie otwarcie Salamandra Alpine Coaster

Dynamiczne zakręty, efektowne spirale, ekscytujące zjazdy i przepiękne górskie krajobrazy – to Salamandra Alpine Coaster, najnowocześniejsza kolejka grawitacyjna w Beskidach. Powstała w Szczyrku, a na sobotę, 11 lipca 2026 r., zaplanowano wielkie otwarcie nowej atrakcji. 

Samorząd i region

O sytuacji górnictwa i pensji minimalnej na Radzie Dialogu Społecznego. Porozumienia nie było

Głównym tematem obrad Rady Dialogu Społecznego (9 lipca) była wysokość przyszłorocznej najniższej pensji. W sprawie minimalnego wynagrodzenia nie zawarto porozumienia. Rozmawiano też o trudnej sytuacji w górnictwie i jego zapleczu.