20. Marsz Autonomii z poparciem dla języka śląskiego

Marsz Autonomii organizowany co roku przez Ruch Autonomii Śląska odbędzie się już po raz 20. Jak przypomina RAŚ, wydarzenie także tym razem ma przypominać o przedwojennej autonomii województwa i manifestować przywiązanie do śląskiej tożsamości.

W tym roku organizatorzy chcą upomnieć się o uznanie śląskiego za język regionalny i poprzeć inicjatywę wpisania go na listę UNESCO. Ten ostatni postulat zgłosił w czerwcu europoseł Łukasz Kohut.