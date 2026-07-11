20. Marsz Autonomii z poparciem dla języka śląskiego
W sobotę, 11 lipca, jubileuszowy Marsz Autonomii przejdzie ulicami Katowic.
fot: ARC
Marsz Autonomii już po raz 20. przejdzie ulicami Katowic.
fot: ARC
W sobotę, 11 lipca, jubileuszowy Marsz Autonomii przejdzie ulicami Katowic.
Marsz Autonomii organizowany co roku przez Ruch Autonomii Śląska odbędzie się już po raz 20. Jak przypomina RAŚ, wydarzenie także tym razem ma przypominać o przedwojennej autonomii województwa i manifestować przywiązanie do śląskiej tożsamości.
W tym roku organizatorzy chcą upomnieć się o uznanie śląskiego za język regionalny i poprzeć inicjatywę wpisania go na listę UNESCO. Ten ostatni postulat zgłosił w czerwcu europoseł Łukasz Kohut.
Marsz wyruszy o godz. 12 z Placu Sejmu Śląskiego. Uczestnicy przejdą ulicami Katowic do Parku Powstańców Śląskich, gdzie zaplanowano piknik rodzinny i „Szkocji Fajer” z występami grup Częstochowa Pipes & Drums i Larmodzieje, która zaprezentuje pieśni Roberta Burnsa po śląsku.