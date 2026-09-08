Kraj i Świat

120 nowych miejsc pracy pod Krakowem. Zapewni je inwestycja za 25 mln dolarów

Amerykański producent silników lotniczych Pratt & Whitney zainwestuje 25 mln dolarów w rozbudowę swojego zakładu w Niepołomicach. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

8 września 2026, 10:29
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Pratt & Whitney Niepołomice

Fabryka Pratt & Whitney zostanie rozbudowana.

fot: Pratt & Whitney Niepołomice

Amerykański producent silników lotniczych Pratt & Whitney zainwestuje 25 mln dolarów w rozbudowę swojego zakładu w Niepołomicach. 

Jak przypomina portal „Rynek Lotniczy”, podkrakowska fabryka Pratt & Whitney wytwarza komponenty i złożenia rurowe silników lotniczych wykorzystywanych zarówno w lotnictwie cywilnym, jak i wojskowym. Koncern wylicza, że są one wykorzystywane w silnikach takich samolotów, jak Boeing 747, Airbus A329 NEO, Gulfsrtream G500 czy Bombardier.

Rozbudowa zakładu w Niepołomicach ma pozwolić na zwiększenie zdolności produkcyjnych i odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane jednostki napędowe.

- Polska odgrywa kluczową rolę jako ważne centrum globalnej produkcji silników Pratt & Whitney. Nasze zaangażowanie w tym kraju dodatkowo wzmacnia inwestycja o wartości 125 mln dolarów w zakłady w Polsce w tym roku – powiedział Dariusz Stopa, dyrektor generalny Pratt & Whitney w Niepołomicach cytowany przez "Rynek Lotniczy". 

Jak przypomina portal, nie jest to pierwsza inwestycja w Polsce ogłoszona w tym roku przez amerykański koncern. W kwietniu Pratt & Whitney poinformował o przekazaniu 100 mln dolarów swoich zakładów w Rzeszowie.

Inwestycja w Niepołomicach ma zapewnić ponad 120 nowych miejsc pracy. Jej zakończenie planowane jest na 2028 rok. Inwestycję wspiera polski rząd w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. 

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