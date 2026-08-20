Prawie kilometr w pionie w zaledwie minutę i 50 sekund. W takim zawrotnym tempie urobek z podziemnych wyrobisk kopalni Pniówek w Pawłowicach trafia na powierzchnię. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa szyb Ludwik, w którym cztery naczynia wyciągowe – tzw. skipy – pracują w ruchu ciągłym przez całą dobę.

Prawie kilometr w pionie w zaledwie minutę i 50 sekund. W takim zawrotnym tempie urobek z podziemnych wyrobisk kopalni Pniówek w Pawłowicach trafia na powierzchnię. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa szyb Ludwik, w którym cztery naczynia wyciągowe – tzw. skipy – pracują w ruchu ciągłym przez całą dobę.

- Każdy z czterech skipów eksploatowanych w szybie „Ludwik” w KWK Pniówek wykonuje średnio około 250 kursów na dobę, co daje łącznie około 1000 przejazdów dziennie i zapewnia nieprzerwany transport urobku z podziemnych wyrobisk na powierzchnię - podkreślają przedstawiciele JSW.

Kopalnia Pniówek, budowana w latach 1963–1974, od 1993 roku działa w strukturach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Zakład jest jednym z najważniejszych producentów polskiego węgla koksowego (typ 35.1), niezbędnego w procesie wytwarzania stali. Już w 2006 roku wydobyto tu 100-milionową tonę węgla.



Jak podkreślają przedstawiciele JSW, zaplecze surowcowe zakładu zabezpiecza jego funkcjonowanie na kolejne dekady. Od 2008 roku trwa rozbudowa kopalni o złoże „Pawłowice 1”. Łączny potencjał obu obszarów górniczych przedstawia się następująco: