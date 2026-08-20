Górnictwo

1000 przejazdów na dobę i gigantyczne prędkości. Tak pracuje szyb Ludwik w KWK Pniówek

Prawie kilometr w pionie w zaledwie minutę i 50 sekund. W takim zawrotnym tempie urobek z podziemnych wyrobisk kopalni Pniówek w Pawłowicach trafia na powierzchnię. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa szyb Ludwik, w którym cztery naczynia wyciągowe – tzw. skipy – pracują w ruchu ciągłym przez całą dobę.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

20 sierpnia 2026, 08:10
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

KWK Pniówek

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Prawie kilometr w pionie w zaledwie minutę i 50 sekund. W takim zawrotnym tempie urobek z podziemnych wyrobisk kopalni Pniówek w Pawłowicach trafia na powierzchnię. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa szyb Ludwik, w którym cztery naczynia wyciągowe – tzw. skipy – pracują w ruchu ciągłym przez całą dobę.

O kulisach pracy szybu Ludwik Jastrzębska Spółka Węglowa przypomniała w najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych

 - Każdy z czterech skipów eksploatowanych w szybie „Ludwik” w KWK Pniówek wykonuje średnio około 250 kursów na dobę, co daje łącznie około 1000 przejazdów dziennie i zapewnia nieprzerwany transport urobku z podziemnych wyrobisk na powierzchnię - podkreślają przedstawiciele JSW.

Kopalnia Pniówek, budowana w latach 1963–1974, od 1993 roku działa w strukturach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Zakład jest jednym z najważniejszych producentów polskiego węgla koksowego (typ 35.1), niezbędnego w procesie wytwarzania stali. Już w 2006 roku wydobyto tu 100-milionową tonę węgla.

Jak podkreślają przedstawiciele JSW, zaplecze surowcowe zakładu zabezpiecza jego funkcjonowanie na kolejne dekady. Od 2008 roku trwa rozbudowa kopalni o złoże „Pawłowice 1”. Łączny potencjał obu obszarów górniczych przedstawia się następująco:

  • Złoże „Pniówek”: obszar 28,6 km², zasoby operatywne na poziomie 101,9 mln ton.
  • Złoże „Pawłowice 1”: obszar 15,8 km², zasoby operatywne wynoszące 54,0 mln ton.

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