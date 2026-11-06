Gospodarka

Zysk netto państwowego giganta po trzech kwartałach tego roku wyniósł ponad 21,4 mld zł

Zysk netto Grupy Orlen po trzech kwartałach tego roku wyniósł ponad 21,4 mld zł i był wyższy o ponad 13,6 mld zł rok do roku. W samym trzecim kwartale br. grupa miała 5,6 mld zł zysku netto.

Pap

6 listopada 2026, 09:11
źródło: Polska Agencja Prasowa

Rafineria ORLEN

Zysk netto Grupy Orlen po trzech kwartałach tego roku wyniósł ponad 21,4 mld zł i był wyższy o ponad 13,6 mld zł rok do roku. W samym trzecim kwartale br. grupa miała 5,6 mld zł zysku netto.

Nakłady na projekty rozwojowe osiągnęły tam w tym czasie 7,8 mld zł - poinformował w czwartek koncern. Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 9 mld 392 mln zł zysk netto Grupy Orlen osiągnął wartość 21 mld 475 mln zł i był wyższy 13 mld 636 mln zł rok do roku - podał koncern w opublikowanym w czwartek w skonsolidowanym raporcie giełdowym za trzy kwartały tego roku. 

W komunikacie prasowym koncern poinformował, że Grupa Orlen wypracowała w trzecim kwartale tego roku EBITDA LIFO w wysokości 14,8 mld zł, przychody osiągnęły 80,1 mld zł, a zysk netto 5,6 mld zł. W tym czasie nakłady na realizację projektów rozwojowych wyniosły 7,8 mld zł 

Najtańsze paliwo w Europie

"Kolejny kwartał potwierdza, że sposób, w jaki zarządzamy Orlenem, przynosi konkretne korzyści Polakom. Dzięki programowi CPN Polacy mogą tankować obecnie najtańsze paliwo w Unii Europejskiej. Jesteśmy również dobrze przygotowani do nadchodzącej zimy, zapewniając bezpieczeństwo dostaw gazu, energii i paliw" - oświadczył prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie prasowym koncernu. 

Podkreślił jednocześnie, że Orlen konsekwentnie rozwija działalność zagraniczną, odnotowując blisko 40-proc. wzrost przychodów z tamtejszych rynków. 

"Nie zwalniamy tempa inwestycji - w trzecim kwartale na rozwój przeznaczyliśmy 7,8 mld zł. Stabilność finansowa i konsekwentna realizacja strategii pozwalają nam inwestować w przyszłość i wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz całego regionu" - dodał Fąfara. 

Segment upstream & supply

 Orlen w komunikacie dotyczącym trzeciego kwartału tego roku podał, że jego segment upstream & supply osiągnął zysk EBITDA na poziomie 4,7 mld zł. 

Średnia dzienna produkcja węglowodorów w koncernie wyniosła w tym czasie 183 tys. boe - baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.  Koncern zwrócił jednocześnie uwagę, że w przypadku segmentu downstream na wynik na poziomie 6,3 mld zł EBITDA LIFO, istotny wpływ miał wysoki przerób ropy naftowej we wszystkich rafineriach Grupy Orlen - łącznie 10,1 mln ton, a także otoczenie rynkowe. 

Odnosząc się segmentu energy, Orlen wyliczył, że segment ten wypracował 2,7 mld zł zysku EBITDA. Ocenił przy tym, że w dużej mierze to efekt wzrostu o niemal 30 proc. rok do roku produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Koncern zaznaczył, że produkcja ciepła oraz dystrybucja energii elektrycznej i gazu w Grupie Orlen utrzymywały się na stabilnym poziomie. Informując z kolei o wynikach segmentu consumers & products, integrującego sprzedaż gazu, energii elektrycznej i paliw do odbiorców końcowych, Orlen podał, że wypracował 1,5 mld zł EBITDA. 

Grupa Orlen osiągnęła ten wynik - jak wyjaśnił koncern - istotnie zwiększając rentowność na rynkach zagranicznych, a jednocześnie utrzymując w Polsce najniższe ceny paliw w UE. 

Wiceprezes Orlenu ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk ocenił, że wyniki trzeciego kwartału tego roku "potwierdzają siłę finansową" koncernu i "zdolność do konsekwentnego budowania wartości Grupy". 

"Osiągnęliśmy je w otoczeniu dużej zmienności notowań surowców i dynamicznej sytuacji geopolitycznej" - zauważył. 

W takich warunkach - jak dodał Jędrzejczyk - przewagą Orlenu jest zdywersyfikowana działalność, elastyczne zarządzanie aktywami i dyscyplina w alokacji kapitału. 

"Pozwala nam to równoważyć wyniki segmentów, utrzymywać wysoką efektywność operacyjną i generować solidne przepływy pieniężne. A to daje nam przestrzeń do realizacji ambitnego programu inwestycyjnego" - oświadczył wiceprezes Orlenu ds. finansowych.  

Wyniki świadczą o stabilności finansowej Grupy Orlen

"Potwierdzają ją także utrzymujące się najwyższe w historii oceny ratingowe - A3 z perspektywą stabilną przyznana przez agencję Moody's i BBB+ z perspektywą stabilną przyznana przez agencję Fitch" - wspomniano. 

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który ma rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na modułowych reaktorach SMR.

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