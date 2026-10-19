Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46. To kluczowa zgoda, która otwiera drogę do przygotowania przetargu na realizację inwestycji z rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46. To kluczowa zgoda, która otwiera drogę do przygotowania przetargu na realizację inwestycji z rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Nowy przebieg DK46

Obwodnica powstanie w wariancie 2.1A, oznaczonym jako brązowy, na długości 12,5 km. Trasa będzie prowadzić po nowym śladzie, w większości przez tereny leśne.

Droga od północy ominie Herby, Pietrzaki i Trzepizury, a następnie od południa poprowadzi wokół Ostrow – dzielnicy Blachowni. Jej początek znajdzie się przy projektowanym skrzyżowaniu z obecnym przebiegiem DK46 przy ul. Lublinieckiej w Herbach, a koniec na węźle Blachownia z autostradą A1.

Połączenie z A1 zostanie zrealizowane z wykorzystaniem istniejącego wiaduktu na węźle Częstochowa Blachownia.

Przetarg jeszcze w tym roku

GDDKiA przygotowuje dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na realizację obwodnicy. Trwają także badania geologiczne, które posłużą do opracowania pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej. Ich wykonawcą jest katowicka firma Trakt.

Przetarg w formule „Projektuj i buduj” ma zostać ogłoszony do końca 2026 roku. Roboty budowlane w terenie GDDKiA planuje w latach 2029–2032.

Parametry drogi

Nowy odcinek DK46 zostanie zaprojektowany jako droga klasy GP, czyli głównej ruchu przyspieszonego.

klasa drogi: GP (główna ruchu przyspieszonego)

liczba jezdni i pasów ruchu: 1x2

szerokość pasa ruchu: 3,5 m

szerokość poboczy: 1,5 m

obciążenie: 11,5 t/oś

Mniej tranzytu w miejscowościach

Budowa obwodnicy ma wyprowadzić z Herb i Blachowni ruch tranzytowy, który obecnie przejeżdża przez te miejscowości. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz odciążyć istniejący układ komunikacyjny.

Znaczenie odcinka będzie rosło także w związku z planowanym połączeniem autostrady A1 z drogą ekspresową S11. Nowa trasa ma również poprawić warunki podróży dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na DK46 między Lublińcem a Częstochową.