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Zapraszamy do udziału w Climathon GZM 2026: Zmierz się z tematem ekożywności

Rozpoczęła się rejestracja do konkursu CLIMATHON GZM, który odbędzie się w dniach 26–27 października 2026 r. Podczas tego wydarzenia uczestniczki i uczestnicy zmierzą się z tematem przewodnim: ekożywność w mieście.

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12 października 2026, 15:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

Climathon

Rozpoczęła się rejestracja do konkursu CLIMATHON GZM, który odbędzie się w dniach 26–27 października 2026 r. Podczas tego wydarzenia uczestniczki i uczestnicy zmierzą się z tematem przewodnim: ekożywność w mieście.

Na autorów najlepszych pomysłów czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Konkurs skierowany jest do studentów wszystkich uczelni w całej Polsce. Wiedza specjalistyczna ani umiejętności techniczne nie są potrzebne. Liczy się kreatywne podejście.

Ekożywność w mieście - czyli co?

– Żyjąc w mieście, coraz trudniej o dostęp do świeżej, lokalnej, zdrowej żywności. W CLIMATHON zapraszamy do poszukania rozwiązań, które przełamią ten impas – mówi Blanka Jędrzejewska, dyrektorka Departementu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zdrową żywność możemy produkować sami w mieście – świeże warzywa, zioła czy owoce z powodzeniem rosną w ogrodach społecznych, na osiedlowych podwórkach, zielonych dachach czy słonecznych balkonach. Tegoroczny temat zmagań kreatywnych umysłów jest rozumiany jako praktyczne działania, które pomagają mieszkańcom jeść zdrowiej, lokalnie i bardziej świadomie. Chodzi o pomysły, które można wdrożyć szybko i realnie – od prostych rozwiązań edukacyjnych po prototypy wspierające miejskie uprawy.

Uczestnicy mogą czerpać inspirację z trzech ścieżek tematycznych:

  1. Lokalne i sezonowe jedzenie na co dzień – narzędzia pokazujące, co jest w sezonie, przewodniki po lokalnych producentach oraz pomysły na miejskie akcje kulinarne.
  2. Bezpieczne uprawy w mieście – zestawy startowe dla początkujących ogrodników, mapy miejsc do wspólnego uprawiania oraz narzędzia do dzielenia się plonami w sąsiedztwie.
  3. Edukacja i dzielenie się żywnością – warsztaty, gry, zestawy edukacyjne, narzędzia pokazujące pochodzenie żywności oraz działania ograniczające marnowanie jedzenia.

Dla kogo jest Climathon GZM?

Zgłosić może się każdy student I i II stopnia studiów, studiów podyplomowych oraz doktoranckich uczelni wyższych w Polsce, prowadzonych w dowolnym trybie. Nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy – wystarczy otwarty umysł i chęć tworzenia niestandardowych pomysłów we współpracy z zaproszonymi ekspertami i mentorami.

Kiedy i gdzie?

  • Termin: 26–27 października 2026 r.
  • Start: 26 października, godz. 09:00
  • Zakończenie: 27 października, godz. 15:00
  • Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12 – SpinPLACE (formuła stacjonarna).

Co można wygrać?

Dla najciekawszych pomysłów przewidziano nagrody finansowe:

  • I miejsce: 12 000 zł
  • II miejsce: 7 000 zł
  • III miejsce: 5 000 zł

(W przypadku udziału zespołu nagroda jest przyznawana zespołowi i podlega podziałowi zgodnie z regulaminem).

Jak się zgłosić?

Wystarczy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz rejestracyjny wraz z oświadczeniami. Zakwalifikowane osoby otrzymają mailowe potwierdzenie rejestracji. Termin składania zgłoszeń mija 21 października.

GZM każdego roku stawia na współpracę z uczelniami i studentami, aktywizując środowisko akademickie w walce z wyzwaniami ekologicznymi. Climathony są organizowane przez GZM już od 2020 roku. Dotychczasowe edycje poruszały tak istotne tematy, jak m.in. recykling, zieleń miejska, czyste powietrze oraz mobilność.



 

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