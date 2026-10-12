Zapraszamy do udziału w Climathon GZM 2026: Zmierz się z tematem ekożywności
Rozpoczęła się rejestracja do konkursu CLIMATHON GZM, który odbędzie się w dniach 26–27 października 2026 r. Podczas tego wydarzenia uczestniczki i uczestnicy zmierzą się z tematem przewodnim: ekożywność w mieście.
Rozpoczęła się rejestracja do konkursu CLIMATHON GZM, który odbędzie się w dniach 26–27 października 2026 r. Podczas tego wydarzenia uczestniczki i uczestnicy zmierzą się z tematem przewodnim: ekożywność w mieście.
Na autorów najlepszych pomysłów czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Konkurs skierowany jest do studentów wszystkich uczelni w całej Polsce. Wiedza specjalistyczna ani umiejętności techniczne nie są potrzebne. Liczy się kreatywne podejście.
Ekożywność w mieście - czyli co?
– Żyjąc w mieście, coraz trudniej o dostęp do świeżej, lokalnej, zdrowej żywności. W CLIMATHON zapraszamy do poszukania rozwiązań, które przełamią ten impas – mówi Blanka Jędrzejewska, dyrektorka Departementu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Zdrową żywność możemy produkować sami w mieście – świeże warzywa, zioła czy owoce z powodzeniem rosną w ogrodach społecznych, na osiedlowych podwórkach, zielonych dachach czy słonecznych balkonach. Tegoroczny temat zmagań kreatywnych umysłów jest rozumiany jako praktyczne działania, które pomagają mieszkańcom jeść zdrowiej, lokalnie i bardziej świadomie. Chodzi o pomysły, które można wdrożyć szybko i realnie – od prostych rozwiązań edukacyjnych po prototypy wspierające miejskie uprawy.
Uczestnicy mogą czerpać inspirację z trzech ścieżek tematycznych:
- Lokalne i sezonowe jedzenie na co dzień – narzędzia pokazujące, co jest w sezonie, przewodniki po lokalnych producentach oraz pomysły na miejskie akcje kulinarne.
- Bezpieczne uprawy w mieście – zestawy startowe dla początkujących ogrodników, mapy miejsc do wspólnego uprawiania oraz narzędzia do dzielenia się plonami w sąsiedztwie.
- Edukacja i dzielenie się żywnością – warsztaty, gry, zestawy edukacyjne, narzędzia pokazujące pochodzenie żywności oraz działania ograniczające marnowanie jedzenia.
Dla kogo jest Climathon GZM?
Zgłosić może się każdy student I i II stopnia studiów, studiów podyplomowych oraz doktoranckich uczelni wyższych w Polsce, prowadzonych w dowolnym trybie. Nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy – wystarczy otwarty umysł i chęć tworzenia niestandardowych pomysłów we współpracy z zaproszonymi ekspertami i mentorami.
Kiedy i gdzie?
- Termin: 26–27 października 2026 r.
- Start: 26 października, godz. 09:00
- Zakończenie: 27 października, godz. 15:00
- Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12 – SpinPLACE (formuła stacjonarna).
Co można wygrać?
Dla najciekawszych pomysłów przewidziano nagrody finansowe:
- I miejsce: 12 000 zł
- II miejsce: 7 000 zł
- III miejsce: 5 000 zł
(W przypadku udziału zespołu nagroda jest przyznawana zespołowi i podlega podziałowi zgodnie z regulaminem).
Jak się zgłosić?
Wystarczy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz rejestracyjny wraz z oświadczeniami. Zakwalifikowane osoby otrzymają mailowe potwierdzenie rejestracji. Termin składania zgłoszeń mija 21 października.
- Regulamin konkursu: Microsoft Word - regulamin_climathon_2026
- Formularz zgłoszeniowy: Climathon GZM 2026 - EKOŻYWNOŚĆ W MIEŚCIE
GZM każdego roku stawia na współpracę z uczelniami i studentami, aktywizując środowisko akademickie w walce z wyzwaniami ekologicznymi. Climathony są organizowane przez GZM już od 2020 roku. Dotychczasowe edycje poruszały tak istotne tematy, jak m.in. recykling, zieleń miejska, czyste powietrze oraz mobilność.