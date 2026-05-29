Z ostatniej chwili
Górnictwo

Wiceprezes górniczej spółki zmienił zdanie. Jest zainteresowany miejscem w zarządzie

Adam Rozmus, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych JSW kandyduje w konkursie na identyczne stanowisko w zarządzie XII kadencji. Poinformowała o tym spółka 29 maja. Ponad dwa miesiące temu wiceprezes Rozmus wydał oświadczenie, że nie będzie ubiegał się o powołanie do zarządu JSW kolejnej kadencji.

Monika Krezel

Monika Krężel

29 maja 2026, 08:21
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Adam Rozmus, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych JSW

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Adam Rozmus, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych JSW kandyduje w konkursie na identyczne stanowisko w zarządzie XII kadencji. Poinformowała o tym spółka 29 maja. Ponad dwa miesiące temu wiceprezes Rozmus wydał oświadczenie, że nie będzie ubiegał się o powołanie do zarządu JSW kolejnej kadencji.

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała 29 maja, że do spółki wpłynęło oświadczenie Adama Rozmusa, obecnie pełniącego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych oraz p.o. zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju, dotyczące jego kandydowania w konkursie ogłoszonym przez Radę Nadzorczą na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych XII kadencji.

Przypomnijmy. 16 marca wiceprezes Adam Rozmus wydał oświadczenie, że nie będzie ubiegał się o powołanie do zarządu JSW kolejnej kadencji. Informację podała wówczas JSW w raporcie. „Przyczyny decyzji nie zostały podane” – poinformowała wówczas spółka.

14 maja JSW poinformowała o powołaniu zarządu spółki XII kadencji. Na czele spółki stanie Bogusław Oleksy, który od października 2025 r. pełni obowiązki prezesa spółki. Funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju obejmie Tomasz Gawlik, zastępcy prezesa zarządu ds. handlu - Jolanta Gruszka, natomiast zastępcy prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej - Artur Wojtków.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła Bogusławowi Oleksemu czasowe pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych do momentu powołania osoby na to stanowisko.

Powołanie nowego zarządu nastąpi z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku. W tym samym dniu wygasną mandaty członków zarządu XI kadencji. Zwyczajne walne zgromadzenie JSW zaplanowano na 8 czerwca 2026 roku.

Co z wiceprezesem?

15 maja Rada Nadzorcza JSW ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu XII kadencji - na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych JSW. Poprzedni konkurs, ogłoszony na to stanowisko, nie został rozstrzygnięty.

Pisemne zgłoszenie należało złożyć do 29 maja do godz. 8. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano w siedzibie spółki na 2 czerwca 2026 roku i - jak podaje spółka - mogą się odbyć w dniach następnych, w zależności od liczby zgłoszeń.  

Wiceprezes Adam Rozmus będzie ubiegał się o funkcję w zarządzie spółki.

„Proces konkursowy prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi zasadami ładu korporacyjnego oraz regulacjami dotyczącymi wyboru członków Zarządu JSW S.A. Informacje o jego przebiegu oraz wynikach zostaną przekazane RB po zakończeniu postępowania” – podała JSW w komunikacie.
 

Powiązane tematy:

jsw zarząd adam rozmus

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Artykuł sponsorowany

Kopalnia Soli „Wieliczka” – jedna wycieczka setki wrażeń!

Edukacja przez przeżycia – zapraszamy na szkolną wyprawę do Kopalni Soli „Wieliczka”. Zamiast lekcji w szkole przenieś je do magicznych podziemi. Wybierz trasę idealną do wieku uczniów

Węgiel kamienny

Dokładnie 11 lat temu z tej kopalni wyjechała ostatnia tona węgla. To był koniec górnictwa w Zagłębiu

29 maja 2015 roku z kopalni Kazimierz-Juliusz wyjechała ostatnia tona węgla. Tym samym zakończyła się nie tylko historia ostatniej czynnej kopalni w Zagłębiu Dąbrowskim, ale także pewna epoka, z którą przez pokolenia związane były tysiące rodzin - przypomina Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. A my z tej okazji przypominamy zdjęcia red. Macieja Dorosińskiego, b. pracownika Wydawnictwa Gospodarczego, który śledził losy sosnowieckiej kopalni. 

LW Bogdanka

Lubelszczyzna znów może zmienić mapę polskich surowców

Bogdanka zaczęła się od odwagi śląskich geologów. Lubelska kopalnia jest dowodem, że w górnictwie najważniejsze decyzje zapadają na długo przed pierwszą toną węgla.

Wielki triumf ratowników z Indii na Czarnym Lądzie
Kraj i Świat

Znamy mistrzów świata w ratownictwie górniczym

kopalni FQM Kansanshi.