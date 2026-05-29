Adam Rozmus, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych JSW kandyduje w konkursie na identyczne stanowisko w zarządzie XII kadencji. Poinformowała o tym spółka 29 maja. Ponad dwa miesiące temu wiceprezes Rozmus wydał oświadczenie, że nie będzie ubiegał się o powołanie do zarządu JSW kolejnej kadencji.

Adam Rozmus, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych JSW kandyduje w konkursie na identyczne stanowisko w zarządzie XII kadencji. Poinformowała o tym spółka 29 maja. Ponad dwa miesiące temu wiceprezes Rozmus wydał oświadczenie, że nie będzie ubiegał się o powołanie do zarządu JSW kolejnej kadencji.

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała 29 maja, że do spółki wpłynęło oświadczenie Adama Rozmusa, obecnie pełniącego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych oraz p.o. zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju, dotyczące jego kandydowania w konkursie ogłoszonym przez Radę Nadzorczą na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych XII kadencji.

Przypomnijmy. 16 marca wiceprezes Adam Rozmus wydał oświadczenie, że nie będzie ubiegał się o powołanie do zarządu JSW kolejnej kadencji. Informację podała wówczas JSW w raporcie. „Przyczyny decyzji nie zostały podane” – poinformowała wówczas spółka.

14 maja JSW poinformowała o powołaniu zarządu spółki XII kadencji. Na czele spółki stanie Bogusław Oleksy, który od października 2025 r. pełni obowiązki prezesa spółki. Funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju obejmie Tomasz Gawlik, zastępcy prezesa zarządu ds. handlu - Jolanta Gruszka, natomiast zastępcy prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej - Artur Wojtków.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła Bogusławowi Oleksemu czasowe pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych do momentu powołania osoby na to stanowisko.

Powołanie nowego zarządu nastąpi z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku. W tym samym dniu wygasną mandaty członków zarządu XI kadencji. Zwyczajne walne zgromadzenie JSW zaplanowano na 8 czerwca 2026 roku.

Co z wiceprezesem?

15 maja Rada Nadzorcza JSW ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu XII kadencji - na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych JSW. Poprzedni konkurs, ogłoszony na to stanowisko, nie został rozstrzygnięty.

Pisemne zgłoszenie należało złożyć do 29 maja do godz. 8. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano w siedzibie spółki na 2 czerwca 2026 roku i - jak podaje spółka - mogą się odbyć w dniach następnych, w zależności od liczby zgłoszeń.

Wiceprezes Adam Rozmus będzie ubiegał się o funkcję w zarządzie spółki.

„Proces konkursowy prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi zasadami ładu korporacyjnego oraz regulacjami dotyczącymi wyboru członków Zarządu JSW S.A. Informacje o jego przebiegu oraz wynikach zostaną przekazane RB po zakończeniu postępowania” – podała JSW w komunikacie.

