W nocy zmiana czasu na zimowy. Część pociągów zatrzyma się na godzinę

W nocy z soboty na niedzielę z powodu przejścia na czas zimowy 29 pociągów przewożących pasażerów zatrzyma się na godzinę na wybranych stacjach. Postój ma na celu utrzymanie zgodności kursu z rozkładem jazdy.

W nocy z soboty na niedzielę z powodu przejścia na czas zimowy 29 pociągów przewożących pasażerów zatrzyma się na godzinę na wybranych stacjach. Postój ma na celu utrzymanie zgodności kursu z rozkładem jazdy.

Zmiana czasu z letniego na zimowy przypada w nocy z soboty na niedzielę. O godz. 3. wskazówki zegarów zostaną cofnięte na godz. 2.

Które pociągi zatrzymają się na stacjach?

W specjalnie przygotowanym rozkładzie jazdy pociągi kursujące w nocy z 24 na 25 października zatrzymają się na wyznaczonych stacjach na około 60 minut. Rozwiązanie to pozwala zachować zgodność z rozkładem jazdy obowiązującym po przejściu na czas zimowy. Wszystkie pociągi rozpoczynające kursowanie po zmianie czasu będą jechały już zgodnie z rozkładem obowiązującym w czasie środkowoeuropejskim.

W momencie zmiany czasu kursować będzie 29 pociągów pasażerskich, których rozkład wymaga dostosowania do cofnięcia wskazań zegarów. Wśród nich znajdzie się 17 pociągów PKP Intercity, 1 pociąg RegioJet, 2 pociągi Leo Express, 4 pociągi Kolei Mazowieckich, 1 pociąg Kolei Dolnośląskich, 2 pociągi PKP SKM w Trójmieście oraz 1 pociąg Polregio.

Polregio poinformowało jednak, że połączenie będzie realizowane autobusem komunikacji zastępczej na trasie Słupsk – Lębork, który odbędzie godzinny postój na stacji Głuszyno Pomorskie.

Jesienna korekta rozkładu jazdy

Od niedzieli wchodzi w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Będzie ona obowiązywać do 12 grudnia. Zmiany, przygotowane przez Polskie Linie Kolejowe wspólnie z przewoźnikami, uwzględniają prowadzone inwestycje i pozwalają kontynuować prace przy modernizacji infrastruktury kolejowej.

Po korekcie rozkładu nowości pojawią się m.in. w woj. podkarpackim, gdzie od 25 października, w soboty i niedziele, podróżni skorzystają z nowych peronów na przystankach Dąbrowica Małopolska i Skopanie. Będzie to możliwe dzięki wydłużeniu relacji pociągów Polregio w stronę Tarnobrzega.

Na Śląsku 25 października w Mysłowicach PLK rozpocznie pilotaż nowego sposobu oznaczania miejsca odjazdu pociągu. Zamiast odrębnej numeracji peronów i torów stosowana będzie numeracja krawędzi peronowych. Celem zmiany jest uproszczenie komunikatów, poprawa ich czytelności i ułatwienie pasażerom odnalezienia właściwego miejsca odjazdu.

Prace na liniach w innych regionach

W woj. łódzkim od korekty rozkładu jazdy przejazdy pociągów będą odbywać się sprawniej i bezpieczniej. Zdaniem PLK jest to efekt prac utrzymaniowych, obejmujących m.in. remont obiektu inżynieryjnego na odcinku Skrzynki – Tomaszów Mazowiecki, wymianę pojedynczych rozjazdów na stacjach Piotrków Trybunalski i Otok, remonty torów odstawczych na stacjach Łódź Kaliska i Koluszki, a także modernizację sieci trakcyjnej na obszarze stacji Zduńska Wola Karsznice, Szadek i Poddębice.

Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego PLK kontynuuje modernizację linii kolejowej nr 201, łączącej Bydgoszcz z Trójmiastem. W związku z kolejnym etapem prac na stacji Maksymilianowo, od 25 października wstrzymany zostanie ruch pociągów na odcinku Maksymilianowo – Serock. Uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Bydgoszcz Główna – Serock – Bydgoszcz Główna. Zmiany w rozkładzie obowiązywać będą do 9 grudnia br.

Jesienna korekta rozkładu jazdy pociągów jest ostatnią w tym roku. Nowy, całoroczny rozkład wejdzie w życie 13 grudnia.