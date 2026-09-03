Kraj i Świat

W Bieruniu powstanie magazyn obrony cywilnej. Inwestycja za 13 mln zł

W Bieruniu rozpoczęto budowę powiatowo-gminnego magazynu obrony cywilnej. Obiekt o powierzchni około 1200 m² ma zwiększyć możliwości samorządów powiatu bieruńsko-lędzińskiego w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe. Wartość inwestycji wynosi 13 mln zł.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

3 września 2026, 08:24
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ŚUW

Rozpoczęcie budowy magazynu obrony cywilnej w Bieruniu

fot: ŚUW

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W Bieruniu rozpoczęto budowę powiatowo-gminnego magazynu obrony cywilnej. Obiekt o powierzchni około 1200 m² ma zwiększyć możliwości samorządów powiatu bieruńsko-lędzińskiego w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe. Wartość inwestycji wynosi 13 mln zł.

Uroczystość wkopania kamienia węgielnego odbyła się w środę, 2 września 2026 roku. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda śląski Marek Wójcik oraz przedstawiciele władz powiatu i gmin tworzących powiat bieruńsko-lędziński.

Magazyn przy jednostce straży pożarnej

Nowy obiekt zostanie wybudowany w pobliżu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu. Jego powierzchnia wyniesie około 1200 m². Magazyn będzie przeznaczony do przechowywania sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego podczas działań z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej oraz reagowania kryzysowego.

Zakończenie inwestycji zaplanowano do 2027 roku. Budowa jest dofinansowana z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

„Musimy być przygotowani na różne scenariusze”

Wojewoda śląski Marek Wójcik podkreślał, że powiat bieruńsko-lędziński jest obszarem narażonym na różnego rodzaju zagrożenia.

- Pamiętamy o powodzi z 2010 roku i wiemy, że musimy być przygotowani na różne scenariusze. To także teren rozwinięty przemysłowo, przez który przebiega droga S1. Budowa magazynu to duże zadanie i jedna z większych inwestycji realizowanych przez samorządy w naszym województwie. Wyróżnia ją również to, że będzie to magazyn powiatowo-gminny – powiedział wojewoda.

Sprzęt gotowy do użycia w kryzysie

Magazyn ma wzmocnić lokalny system ochrony ludności. Zgromadzone w nim zasoby będą mogły zostać szybko wykorzystane w przypadku powodzi, awarii infrastruktury, klęsk żywiołowych lub innych sytuacji wymagających skoordynowanych działań samorządów i służb.

Wspólne zaplecze pozwoli gminom i powiatowi skuteczniej planować działania oraz przechowywać wyposażenie niezbędne do udzielania pomocy mieszkańcom. Budowa obiektu symbolicznie rozpoczęła się wraz z wkopaniem kamienia węgielnego.

Powiązane tematy:

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