Po szychcie

Trudna historia kopalni. Pod lupą Służby Bezpieczeństwa

Muzeum Śląskie zaprasza na wykład dr. Piotra Rygusa. Podczas spotkania  dowiecie się, jak wyglądała codzienność kopalni „Katowice” w obliczu przełomowych wydarzeń politycznych oraz trudnej sytuacji gospodarczej lat 80. XX wieku.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

9 listopada 2026, 11:58
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Muzeum Śląskie

Poczet sztandarowy górników KWK Katowice maszerujący ulicą Warszawską, Katowice, 1988, ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicac

fot: Muzeum Śląskie

Muzeum Śląskie zaprasza na wykład dr. Piotra Rygusa. Podczas spotkania  dowiecie się, jak wyglądała codzienność kopalni „Katowice” w obliczu przełomowych wydarzeń politycznych oraz trudnej sytuacji gospodarczej lat 80. XX wieku.

Czy bieżąca sytuacja polityczna w kraju lat 80. XX wieku była przedmiotem rozmów górników z kopalni „Katowice”? W jaki sposób Służba Bezpieczeństwa dokładał starań, aby zabezpieczyć newralgiczne punkty zakładu przez niepożądanymi zdarzeniami? Czy w tym okresie dochodziło do strajków lub akcji sabotażowych w tym zakładzie? - o tym opowie dr. Piotr Rygus.

W odtworzeniu obrazu sytuacji panującej wówczas w kopalni pomogą m.in. liczne raporty sporządzane przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa monitorujących działalność zakładu w tym okresie.

U sąsiadów „Wujka”. Kopalnia „Katowice” w latach 80. XX wieku.

  • 19 listopada, godz. 18.00
  • Muzeum Śląskie w Katowicach / Gwarek
  • Bilety w cenie 1 zł możecie kupić w kasach lub online. Link do biletów w komentarzu.
  • Wykład w ramach obchodów Roku Dziewięciu Górników z „Wujka”.

Powiązane tematy:

kopalnia katowice wujek muzeum śląskie historia

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Historia

Brynowskie Zaduszki Narodowe w hołdzie ofiarom z Wujka

Katowicka Parafia Podwyższenia Krzyża Św.  zaprasza 10 listopada na Brynowskie Zaduszki Narodowe w hołdzie ofiarom z kopalni Wujek.

Historia

Masz pamiątki związane z Hutą Pokój? Mogą trafić na wystawę w Wielkim Piecu

W sobotę, 14 listopada, odbędzie się zbiórka pamiątek związanych z Hutą Pokój w Rudzie Śląskiej.

Historia

Kopalnia Paryż to historia zagłębiowskiego górnictwa. Od Ksawerego do likwidacji

Kopalnia Paryż należała do grona największych i najstarszych kopalń węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim, choć jej metryka do dziś budzi spory.

Górnictwo

Mobbing w górnictwie. Dziś uwagi w stylu „bo jak ci przypier…” na dole nie przejdą

Różne miałem zdarzenia w ciągu mojej prawie trzydziestoletniej pracy w charakterze sztygara. Ale to jedno szczególnie zapadło mi w pamięć. Otóż kiedyś miałem w oddziale górnika imieniem Jacek. Niedoszły inżynier. Za co się zabrał, wszystko, mówiąc delikatnie, spartolił. Wiedzieliśmy dobrze o tym, żeby nie dawać mu jakiegoś odpowiedzialnego zadania, bo coś poważnego mógłby nawywijać.