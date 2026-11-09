Trudna historia kopalni. Pod lupą Służby Bezpieczeństwa
Muzeum Śląskie zaprasza na wykład dr. Piotra Rygusa. Podczas spotkania dowiecie się, jak wyglądała codzienność kopalni „Katowice” w obliczu przełomowych wydarzeń politycznych oraz trudnej sytuacji gospodarczej lat 80. XX wieku.
fot: Muzeum Śląskie
Poczet sztandarowy górników KWK Katowice maszerujący ulicą Warszawską, Katowice, 1988, ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicac
fot: Muzeum Śląskie
Muzeum Śląskie zaprasza na wykład dr. Piotra Rygusa. Podczas spotkania dowiecie się, jak wyglądała codzienność kopalni „Katowice” w obliczu przełomowych wydarzeń politycznych oraz trudnej sytuacji gospodarczej lat 80. XX wieku.
Czy bieżąca sytuacja polityczna w kraju lat 80. XX wieku była przedmiotem rozmów górników z kopalni „Katowice”? W jaki sposób Służba Bezpieczeństwa dokładał starań, aby zabezpieczyć newralgiczne punkty zakładu przez niepożądanymi zdarzeniami? Czy w tym okresie dochodziło do strajków lub akcji sabotażowych w tym zakładzie? - o tym opowie dr. Piotr Rygus.
W odtworzeniu obrazu sytuacji panującej wówczas w kopalni pomogą m.in. liczne raporty sporządzane przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa monitorujących działalność zakładu w tym okresie.
U sąsiadów „Wujka”. Kopalnia „Katowice” w latach 80. XX wieku.
- 19 listopada, godz. 18.00
- Muzeum Śląskie w Katowicach / Gwarek
- Bilety w cenie 1 zł możecie kupić w kasach lub online. Link do biletów w komentarzu.
- Wykład w ramach obchodów Roku Dziewięciu Górników z „Wujka”.