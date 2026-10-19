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TAURONEK – Strażnik Energii. TAURON rusza z bezpłatnym programem edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych

TAURON rozpoczął program edukacyjny „TAURONEK – Strażnik Energii”, skierowany do uczniów szkół podstawowych z województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Dzieci poznają zasady bezpiecznego korzystania z prądu, oszczędzania energii oraz odnawialne źródła energii, a nauczyciele otrzymają bezpłatne scenariusze lekcji.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

19 października 2026, 14:18
źródło: portal gospodarka i ludzie

Tauronek

TAURON rozpoczął program edukacyjny „TAURONEK – Strażnik Energii”, skierowany do uczniów szkół podstawowych z województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Dzieci poznają zasady bezpiecznego korzystania z prądu, oszczędzania energii oraz odnawialne źródła energii, a nauczyciele otrzymają bezpłatne scenariusze lekcji.

Dla kogo jest program?

Inicjatywa obejmuje trzy grupy wiekowe: klasy 1–3, 4–6 oraz 7–8. Program ma wspierać budowanie dobrych nawyków związanych z racjonalnym korzystaniem z energii w szkole i poza nią.

Uczestnicy dowiedzą się m.in., skąd pochodzi energia elektryczna, czym jest efektywność energetyczna i jak działają odnawialne źródła energii.

Materiały i quizy dla nauczycieli

Nauczyciele otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne wraz ze scenariuszami lekcji. Program przewiduje cztery bloki tematyczne, a każdy z nich można zakończyć interaktywnym quizem sprawdzającym wiedzę uczniów.

Materiały i quizy będą udostępniane stopniowo, zgodnie z harmonogramem programu. Po rozwiązaniu quizu nauczyciel będzie mógł zgłosić wynik swojej klasy do rankingu dnia.

– „TAURONEK – Strażnik Energii” to przykład działań, poprzez które realizujemy naszą społeczną odpowiedzialność biznesu, wspierając edukację dzieci i budowanie świadomości energetycznej już od najmłodszych lat – mówi Agnieszka Jurkiewicz, kierownik Zespołu Komunikacji i CSR TAURON Polska Energia.

Gra o ratowaniu energii

Program łączy zajęcia szkolne z rozrywką dostępną również po lekcjach. Jedną z głównych atrakcji będzie bezpłatna gra przeglądarkowa, w której gracze wcielą się w TAURONKA i będą ratować energię przed Energożernymi Potworkami.

W grze pojawią się trzy światy: dom, miasto i szkoła. Uczestnicy będą wykonywać zadania, pokonywać przeszkody i identyfikować urządzenia, które niepotrzebnie zużywają prąd.

Gra jest dostępna bezpłatnie i nie wymaga zakładania konta, logowania ani podawania danych osobowych.

Program wystartował 16 października i jest dostępny na stronie tauronek.pl. TAURON zachęca do udziału szkoły publiczne, niepubliczne, społeczne oraz specjalne.

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