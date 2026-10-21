Transformacja od A do Z

Tauron nabył projekt magazynu energii BME Jawor, chce go uruchomić w lutym 2027 r.

Grupa Tauron nabyła gotowy projekt magazynu energii BME Jawor o mocy 28,27 MW i pojemności 120 MWh. Jego uruchomienie planowane jest na luty przyszłego roku - poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki Tauron Polska Energia.

Pap

21 października 2026, 07:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

Nowy magazyn energii

Grupa Tauron nabyła gotowy projekt magazynu energii BME Jawor o mocy 28,27 MW i pojemności 120 MWh. Jego uruchomienie planowane jest na luty przyszłego roku - poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki Tauron Polska Energia.

"Inwestycja ma zabezpieczony kontrakt na rynku mocy na lata 2029-2045, zapewniający przewidywalność przyszłych przychodów" - podano w komunikacie prasowym.

 Jak sprecyzowali przedstawiciele koncernu, projekt BME Jawor obejmuje nabycie spółki celowej oraz realizację bateryjnego magazynu energii składającego się z czterdziestu kontenerów. 

Kluczowa technologia dla transformacji

"Magazynowanie energii to kluczowa technologia dla transformacji energetycznej, która ułatwi bilansowanie systemu oraz ograniczy skalę redysponowania źródeł odnawialnych. Dzięki BME Jawor przekroczyliśmy 600 MW z podjętą decyzją inwestycyjną, które będą oddawane do eksploatacji w latach 2026-2029" - powiedział, cytowany w komunikacie wiceprezes Tauronu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski. 

"Rozwijamy portfel magazynów energii przede wszystkim w oparciu o własne zasoby, ale jednocześnie pozostajemy otwarci na zakup dobrze przygotowanych inwestycji, które mają uzasadnienie zarówno z punktu widzenia potrzeb systemu, jak i biznesu. BME Jawor jest właśnie takim projektem - jego harmonogram umożliwia rozpoczęcie działalności operacyjnej już na początku przyszłego roku" - dodał wiceprezes. 

Instalacja powstanie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" w Jaworze i zostanie przyłączona do sieci Tauron Dystrybucja poprzez stację 110/20 kV Jawor Strefa. 

"O atrakcyjności projektu BME Jawor decydują zarówno jego skala, zaawansowanie przygotowań do realizacji, a także solidne podstawy biznesowe. Inwestycja ma zabezpieczony kontrakt rynku mocy na lata 2029-2045, z wynagrodzeniem na poziomie 264,9 zł/kW/rok, co zwiększa przewidywalność przyszłych przychodów" - zaznaczył prezes Tauron Zielona Energia Piotr Gołębiowski. 

Rozwój aktywów magazynowych koncernu

Przedstawiciele Tauronu podkreślili, że zakup BME Jawor wpisuje się w rozwój aktywów magazynowych tego koncernu. 

Wielkoskalowe magazyny energii zwiększają możliwości bilansowania systemu, wspierają integrację odnawialnych źródeł energii oraz pozwalają na bardziej elastyczne reagowanie na zmiany zapotrzebowania i warunków rynkowych - dodali. 

Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Koncern należy do największych firm w kraju - jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców.

Powiązane tematy:

tauron energetyka magazyn energii transformacja

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Artykuł sponsorowany

Jubileusz Kolei Śląskich: 15 lat – inny świat

Kiedy 1 października 2011 roku pierwszy pociąg Kolei Śląskich wyjechał na tory, przewoźnik dysponował łącznie 11 składami i obsługiwał dwie linie – z Gliwic do Częstochowy oraz z Katowic w kierunku Wisły. Dziś pociągi Kolei Śląskich jeżdżą na 24 liniach. Półtorej dekady wystarczyło, by przewiozły 253 mln pasażerów, siedmiokrotność populacji Polski.

Samorządowy transformator

Prawie sto zmian w trzeciej wersji portalu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

Blisko sto zmian i nowych rozwiązań wdrożył Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w nowej, trzeciej wersji portalu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), na podstawie uwag użytkowników z jej miesięcznego pilotażu.

Zielony Śląsk 2030

Grupa PGE przedstawiła aktualizację strategii do 2035 r. – Energia cyfrowej przyszłości

Grupa PGE przedstawiła zaktualizowaną Strategię do 2035 roku. Wyznacza ona kierunki dalszego rozwoju Grupy PGE w warunkach dynamicznych zmian na rynku energii, tj. elektryfikacji gospodarki, rozwoju technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji, a także wskazuje kierunki wzrostu efektywności wykorzystania kapitału oraz odpowiedzialnej polityki dywidendowej. Szacowane łączne nakłady inwestycyjne Grupy PGE do 2035 roku wyniosą około 210 mld zł, co przełoży się na wzrost wyniku EBITDA do ponad 30 mld zł w 2035 roku. Strategia zakłada także powrót do wypłacania dywidendy od podziału zysku za 2026 rok. Strategia podtrzymuje cele klimatyczne Grupy PGE, w tym osiągnięcie zerowej emisji netto z wytwarzania do 2050 roku. 

Tauronek
Zielony Śląsk 2030

TAURONEK – Strażnik Energii. TAURON rusza z bezpłatnym programem edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych

TAURON rozpoczął program edukacyjny „TAURONEK – Strażnik Energii”, skierowany do uczniów szkół podstawowych z województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Dzieci poznają zasady bezpiecznego korzystania z prądu, oszczędzania energii oraz odnawialne źródła energii, a nauczyciele otrzymają bezpłatne scenariusze lekcji.