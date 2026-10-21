Grupa Tauron nabyła gotowy projekt magazynu energii BME Jawor o mocy 28,27 MW i pojemności 120 MWh. Jego uruchomienie planowane jest na luty przyszłego roku - poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki Tauron Polska Energia.

Grupa Tauron nabyła gotowy projekt magazynu energii BME Jawor o mocy 28,27 MW i pojemności 120 MWh. Jego uruchomienie planowane jest na luty przyszłego roku - poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki Tauron Polska Energia.

"Inwestycja ma zabezpieczony kontrakt na rynku mocy na lata 2029-2045, zapewniający przewidywalność przyszłych przychodów" - podano w komunikacie prasowym.

Jak sprecyzowali przedstawiciele koncernu, projekt BME Jawor obejmuje nabycie spółki celowej oraz realizację bateryjnego magazynu energii składającego się z czterdziestu kontenerów.

Kluczowa technologia dla transformacji

"Magazynowanie energii to kluczowa technologia dla transformacji energetycznej, która ułatwi bilansowanie systemu oraz ograniczy skalę redysponowania źródeł odnawialnych. Dzięki BME Jawor przekroczyliśmy 600 MW z podjętą decyzją inwestycyjną, które będą oddawane do eksploatacji w latach 2026-2029" - powiedział, cytowany w komunikacie wiceprezes Tauronu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski.

"Rozwijamy portfel magazynów energii przede wszystkim w oparciu o własne zasoby, ale jednocześnie pozostajemy otwarci na zakup dobrze przygotowanych inwestycji, które mają uzasadnienie zarówno z punktu widzenia potrzeb systemu, jak i biznesu. BME Jawor jest właśnie takim projektem - jego harmonogram umożliwia rozpoczęcie działalności operacyjnej już na początku przyszłego roku" - dodał wiceprezes.

Instalacja powstanie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" w Jaworze i zostanie przyłączona do sieci Tauron Dystrybucja poprzez stację 110/20 kV Jawor Strefa.

"O atrakcyjności projektu BME Jawor decydują zarówno jego skala, zaawansowanie przygotowań do realizacji, a także solidne podstawy biznesowe. Inwestycja ma zabezpieczony kontrakt rynku mocy na lata 2029-2045, z wynagrodzeniem na poziomie 264,9 zł/kW/rok, co zwiększa przewidywalność przyszłych przychodów" - zaznaczył prezes Tauron Zielona Energia Piotr Gołębiowski.

Rozwój aktywów magazynowych koncernu

Przedstawiciele Tauronu podkreślili, że zakup BME Jawor wpisuje się w rozwój aktywów magazynowych tego koncernu.

Wielkoskalowe magazyny energii zwiększają możliwości bilansowania systemu, wspierają integrację odnawialnych źródeł energii oraz pozwalają na bardziej elastyczne reagowanie na zmiany zapotrzebowania i warunków rynkowych - dodali.

Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Koncern należy do największych firm w kraju - jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców.