Mobilność wojskowa, dostawy amunicji oraz ogólne bezpieczeństwo w ramach NATO i UE - te tematy zdominują znaczną część rokowań na temat nowej wieloletniej perspektywy finansowej Wspólnoty - powiedziała w czwartkowym "DGP" przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

Mobilność wojskowa, dostawy amunicji oraz ogólne bezpieczeństwo w ramach NATO i UE - te tematy zdominują znaczną część rokowań na temat nowej wieloletniej perspektywy finansowej Wspólnoty - powiedziała w czwartkowym "DGP" przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

Polskiej prezydencji udało się zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i obronę.

Metsola w rozmowie z dziennikarzami "Dziennika Gazety Prawnej" oceniła, że polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 r. udało się zwrócić uwagę Wspólnoty na bezpieczeństwo i obronę.

Parlament Europejski starał się o to od lat, uznając, że brakuje nam gotowości i narzędzi finansowych. Teraz nasze inwestycje wzrosły o 70 proc. SAFE został uruchomiony z sukcesem, co widać na przykładzie Polski, będącej największym beneficjentem pod względem liczby prowadzonych z sukcesem projektów - stwierdziła.

Jej zdaniem, dzięki temu tematy dotyczące mobilności wojskowej, dostaw amunicji, produkcji, ale także ogólnego bezpieczeństwa w ramach NATO i UE "zdominują znaczną część rokowań na temat nowej wieloletniej perspektywy finansowej (na lata 2028-2034 - red.)".

Metsola przekonywała również, że istnieją w Europie "doskonałe mechanizmy obrony cywilnej na wypadek katastrof naturalnych", co było widać podczas pandemii.

W jej ocenie, skoro narzędzia są gotowe, to "powinniśmy nimi objąć także działania na wypadek ataku". Dopytywana, czy jest to możliwe bez zmiany traktatów, odparła, że tak.