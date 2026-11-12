Kraj i Świat

Szefowa Parlamentu Europejskiego: Zdolności obronne Europy szybko rosną

Mobilność wojskowa, dostawy amunicji oraz ogólne bezpieczeństwo w ramach NATO i UE - te tematy zdominują znaczną część rokowań na temat nowej wieloletniej perspektywy finansowej Wspólnoty - powiedziała w czwartkowym "DGP" przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

Pap

12 listopada 2026, 07:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Witold Gałązka/ARC

Parlament Europejski

fot: Witold Gałązka/ARC

Mobilność wojskowa, dostawy amunicji oraz ogólne bezpieczeństwo w ramach NATO i UE - te tematy zdominują znaczną część rokowań na temat nowej wieloletniej perspektywy finansowej Wspólnoty - powiedziała w czwartkowym "DGP" przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

Polskiej prezydencji udało się zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i obronę. 

Metsola w rozmowie z dziennikarzami "Dziennika Gazety Prawnej" oceniła, że polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 r. udało się zwrócić uwagę Wspólnoty na bezpieczeństwo i obronę. 

Parlament Europejski starał się o to od lat, uznając, że brakuje nam gotowości i narzędzi finansowych. Teraz nasze inwestycje wzrosły o 70 proc. SAFE został uruchomiony z sukcesem, co widać na przykładzie Polski, będącej największym beneficjentem pod względem liczby prowadzonych z sukcesem projektów - stwierdziła. 

Jej zdaniem, dzięki temu tematy dotyczące mobilności wojskowej, dostaw amunicji, produkcji, ale także ogólnego bezpieczeństwa w ramach NATO i UE "zdominują znaczną część rokowań na temat nowej wieloletniej perspektywy finansowej (na lata 2028-2034 - red.)". 

Metsola przekonywała również, że istnieją w Europie "doskonałe mechanizmy obrony cywilnej na wypadek katastrof naturalnych", co było widać podczas pandemii. 

W jej ocenie, skoro narzędzia są gotowe, to "powinniśmy nimi objąć także działania na wypadek ataku". Dopytywana, czy jest to możliwe bez zmiany traktatów, odparła, że tak. 

"Podstawą prawną są ramy wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, kształtowanej na bazie jednomyślności. Wszystko da się zrobić szybciej, lepiej i łatwiej, ale nie trzeba do tego otwierać traktatów" - argumentowała Metsola na łamach "DGP".

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