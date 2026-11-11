Bucznik nowym rezerwatem w Beskidzie Śląskim

Lasy bukowe na stokach góry Bucznik w Jaworzu koło Bielska-Białej od środy zostaną objęte ochroną rezerwatową - podała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. To prawie 100 ha lasu w Beskidzie Śląskim.

Teren nowego rezerwatu wyróżnia się nie tylko wyjątkową bioróżnorodnością, ale i wartością naukową

Lasy bukowe na stokach góry Bucznik w Jaworzu koło Bielska-Białej od środy zostaną objęte ochroną rezerwatową - podała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. To prawie 100 ha lasu w Beskidzie Śląskim.

W rezerwacie wyznaczono ścieżki dla turystów i rowerzystów. Rzecznik katowickiego RDOŚ Natalia Zapała poinformowała we wtorek, że zarządzenie dyrekcji ustanawiające rezerwat wejdzie w życie 11 listopada.

- To 97,81 ha lasów, położonych na stokach góry Bucznik, na terenie Nadleśnictwa Bielsko. Znajduje się on w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz obszaru Natura 2000 Beskid Śląski. Wokół obiektu utworzona została otulina o powierzchni 131,33 ha - powiedziała Zapała.

Zdaniem szefowej katowickiej RDOŚ Mirosławy Mierczyk-Sawickiej o wyjątkowej wartości tego miejsca decyduje przede wszystkim mozaika dobrze zachowanych siedlisk leśnych.

- Występują tu żyzne i kwaśne buczyny. Na uwagę zasługują również okazałe drzewa o wymiarach pomnikowych - podkreśliła.

Jak dodała, nowy rezerwat wyróżnia się bogactwem gatunków zwierząt i roślin. Odnotowano obecność chronionych kumaków górskich, salamander plamistych i rzekotek drzewnych. Występują tam między innymi dzięcioły - czarny, białogrzbiety i zielonosiwy, muchołówka białoszyja oraz puszczyk uralski. Rosną chronione rośliny, między innymi podrzeń żebrowiec, storczyk Fuchsa, goryczka trojeściowa, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny i parzydło leśne.

Regionalny Konserwator Przyrody Przemysław Skrzypiec wskazał, że celem utworzenia rezerwatu było zachowanie - ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych - wykazującego cechy naturalne ekosystemu leśnego z siedliskami buczyn w krajobrazie górskim regla dolnego.

Bucznik to przyrodniczo cenny fragment Beskidu Śląskiego

- Bucznik to przyrodniczo cenny fragment Beskidu Śląskiego. Objęcie tego obszaru ochroną rezerwatową pozwoli zabezpieczyć jego naturalne walory i zachować je dla przyszłych pokoleń, poprzez umożliwienie swobodnego zachodzenia procesów przyrodniczych bez ingerencji człowieka - wyjaśnił. Natalia Zapała przypomniała, że starania o objęcie Bucznika ochroną rezerwatową sięgają lat 90 XX wieku.

- Nazwa nawiązuje do lokalnego nazewnictwa i góry Bucznik, wznoszącej się na wysokość 683 m n.p.m. Podkreśla ona charakter tego miejsca, w którym wyróżniają się lasy bukowe, oraz odzwierciedla jego tożsamość przestrzenną - powiedziała.

Zapała podkreśliła, że rezerwat będzie miejscem wykorzystywanym rekreacyjnie przez mieszkańców okolicy oraz turystów odwiedzających Beskid Śląski. Wyznaczone zostały w nim trasy dla ruchu pieszego i rowerowego.