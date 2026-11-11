Kraj i Świat

Bucznik nowym rezerwatem w Beskidzie Śląskim

Lasy bukowe na stokach góry Bucznik w Jaworzu koło Bielska-Białej od środy zostaną objęte ochroną rezerwatową - podała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. To prawie 100 ha lasu w Beskidzie Śląskim.

Pap

11 listopada 2026, 17:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Aldona Minorczyk-Cichy

Teren nowego rezerwatu wyróżnia się nie tylko wyjątkową bioróżnorodnością, ale i wartością naukową

fot: Aldona Minorczyk-Cichy

Lasy bukowe na stokach góry Bucznik w Jaworzu koło Bielska-Białej od środy zostaną objęte ochroną rezerwatową - podała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. To prawie 100 ha lasu w Beskidzie Śląskim.

W rezerwacie wyznaczono ścieżki dla turystów i rowerzystów. Rzecznik katowickiego RDOŚ Natalia Zapała poinformowała we wtorek, że zarządzenie dyrekcji ustanawiające rezerwat wejdzie w życie 11 listopada. 

- To 97,81 ha lasów, położonych na stokach góry Bucznik, na terenie Nadleśnictwa Bielsko. Znajduje się on w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz obszaru Natura 2000 Beskid Śląski. Wokół obiektu utworzona została otulina o powierzchni 131,33 ha - powiedziała Zapała. 

Zdaniem szefowej katowickiej RDOŚ Mirosławy Mierczyk-Sawickiej o wyjątkowej wartości tego miejsca decyduje przede wszystkim mozaika dobrze zachowanych siedlisk leśnych. 

- Występują tu żyzne i kwaśne buczyny. Na uwagę zasługują również okazałe drzewa o wymiarach pomnikowych - podkreśliła. 

Jak dodała, nowy rezerwat wyróżnia się bogactwem gatunków zwierząt i roślin. Odnotowano obecność chronionych kumaków górskich, salamander plamistych i rzekotek drzewnych. Występują tam między innymi dzięcioły - czarny, białogrzbiety i zielonosiwy, muchołówka białoszyja oraz puszczyk uralski. Rosną chronione rośliny, między innymi podrzeń żebrowiec, storczyk Fuchsa, goryczka trojeściowa, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny i parzydło leśne.  

Regionalny Konserwator Przyrody Przemysław Skrzypiec wskazał, że celem utworzenia rezerwatu było zachowanie - ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych - wykazującego cechy naturalne ekosystemu leśnego z siedliskami buczyn w krajobrazie górskim regla dolnego.

Bucznik to przyrodniczo cenny fragment Beskidu Śląskiego

 - Bucznik to przyrodniczo cenny fragment Beskidu Śląskiego. Objęcie tego obszaru ochroną rezerwatową pozwoli zabezpieczyć jego naturalne walory i zachować je dla przyszłych pokoleń, poprzez umożliwienie swobodnego zachodzenia procesów przyrodniczych bez ingerencji człowieka - wyjaśnił. Natalia Zapała przypomniała, że starania o objęcie Bucznika ochroną rezerwatową sięgają lat 90 XX wieku. 

- Nazwa nawiązuje do lokalnego nazewnictwa i góry Bucznik, wznoszącej się na wysokość 683 m n.p.m. Podkreśla ona charakter tego miejsca, w którym wyróżniają się lasy bukowe, oraz odzwierciedla jego tożsamość przestrzenną - powiedziała. 

Zapała podkreśliła, że rezerwat będzie miejscem wykorzystywanym rekreacyjnie przez mieszkańców okolicy oraz turystów odwiedzających Beskid Śląski. Wyznaczone zostały w nim trasy dla ruchu pieszego i rowerowego.

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