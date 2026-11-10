Antalya w Turcji oraz egipskie kurorty Hurghada i Marsa Alam były najchętniej wybieranymi kierunkami przez pasażerów Enter Air podczas ostatnich wakacji - poinformowała we wtorek linia. Zainteresowaniem cieszyły się także greckie kurorty, Madera i Wyspy Kanaryjskie popularne również jesienią i zimą.

Antalya w Turcji oraz egipskie kurorty Hurghada i Marsa Alam były najchętniej wybieranymi kierunkami przez pasażerów Enter Air podczas ostatnich wakacji - poinformowała we wtorek linia. Zainteresowaniem cieszyły się także greckie kurorty, Madera i Wyspy Kanaryjskie popularne również jesienią i zimą.

"Mimo zawirowań na Bliskim Wschodzie i wysokich cen paliwa lotniczego Polacy chętnie latali na wakacje, a sprzedaż wzrosła. Był to największy sezon w 16-letniej historii linii" - przekazała we wtorek linia lotnicza Enter Air w podsumowaniu sezonu letniego 2026.

Jak przekazał przewoźnik, wakacje Polaków po raz kolejny trwały dłużej - sezon wysoki Enter Air zakończył się w ostatnim tygodniu października.

Enter Air latała flotą niemal 50 samolotów

"W szczycie Grupa Enter Air latała flotą niemal 50 samolotów do ponad 30 krajów z ośmiu stałych baz operacyjnych. Najchętniej wybieranymi kierunkami po raz kolejny były Turcja i Egipt, a mocną pozycję utrzymały całoroczne Madera i Wyspy Kanaryjskie oraz zawsze ceniona wśród Polaków Grecja" - poinformowała linia.

Członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Air Andrzej Kobielski podkreślił, że od lat obserwowane jest, że sezon na wyjazdy wakacyjne trwa coraz dłużej.

"Jeszcze niedawno zamykał się z końcem września, dziś przeciąga się praktycznie do końca października. Wiele osób świadomie wybiera wyjazd poza szczytem, kiedy jest nieco chłodniej i spokojniej w kurortach. U nas lato kończy się mniej więcej w czwartym tygodniu października i to już właściwie standard" - przekazał Kobielski, cytowany w informacji prasowej.

Przypomniał, że początek sezonu przypadł na trudny czas; wskazał, że przez około dwa miesiące sytuacja na Bliskim Wschodzie hamowała sprzedaż, a na przełomie marca i kwietnia Enter Air uczestniczył w powrotach Polaków z rejonu Zatoki Perskiej, realizując wszystkie zaplanowane loty. Dodał, że przewoźnik miał zabezpieczone ceny paliwa, a Boeingi 737, którymi lata, należą do najbardziej ekonomicznych samolotów na trasach średniego zasięgu w przeliczeniu na pasażera.

"Po kilku niespokojnych tygodniach wakacje wróciły na właściwe tory. Popyt był wysoki, a nasze samoloty pracowały bardzo intensywnie przez cały sezon" - podkreślił Kobielski.

Linia przekazała, że na szczycie listy najchętniej wybieranych kierunków ponownie znalazły się Turcja i Egipt. Wysoko uplasowała się także Grecja z Salonikami, Kalamatą i Kefalonią. Dużą popularnością cieszyły się też Madera i Wyspy Kanaryjskie - kierunki popularne również jesienią i zimą.

"Enter Air już przygotowuje się do lata 2027. Do floty trafi siedem samolotów: pięć zwiększy jej liczebność, a dwa zastąpią starsze maszyny. Rozwój jest skorelowany z zapotrzebowaniem biur podróży, z którymi przewoźnik współpracuje" - przekazała linia.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Grupa realizuje połączenia dla polskich i zagranicznych biur podróży w ponad 30 krajach i do blisko 250 portów lotniczych. Przewoźnik posiada siedem stałych baz operacyjnych oraz kilka sezonowych. Flota Enter Air to samoloty Boeingi 737-800 i Boeingi 737 Max 8. W 2025 roku Grupa Enter Air osiągnęła 2 952 mln zł przychodów oraz 223 mln zł zysku netto.