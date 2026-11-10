Kraj i Świat

Firma szykuje się do zwolnień. Obejmą nie więcej niż 400 pracowników

Nie więcej niż 400 pracowników mają objąć planowane na lata 2027 - 2029 zwolnienia grupowe w BNP Paribas - poinformował we wtorek bank w raporcie giełdowym.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

10 listopada 2026, 16:00

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Bank zapowiada zwolnienia

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Nie więcej niż 400 pracowników mają objąć planowane na lata 2027 - 2029 zwolnienia grupowe w BNP Paribas - poinformował we wtorek bank w raporcie giełdowym.

Zgodnie z danymi za 2025 r., w banku aktywnie zatrudnionych było ok. 7,1 tys. osób. 

"Uchwała podjęta przez Zarząd 10 listopada 2026 r. przewiduje przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych w latach 2027-2029 i objęcie nim nie więcej niż 400 pracowników Banku" - czytamy w komunikacie banku. 

 Jak wskazał BNP Paribas, celem proponowanych zmian jest poprawa efektywności i konkurencyjności banku, a powodem - "dostosowanie modelu operacyjnego" do "zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz postępującej digitalizacji i automatyzacji procesów". 

Na swojej stronie internetowej bank poinformował, że w 2025 r. w grupie kapitałowej aktywnie zatrudnionych było ok. 7,2 tys. osób, a w samym BNP Paribas - ok. 7,1 tys. osób. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok, koszty świadczeń pracowniczych banku za 2025 r. wynosiły niemal 1,6 mld zł. 

Same wynagrodzenia kosztowały bank 1,3 mld zł

BNP Paribas to bank uniwersalny, oferujący produkty i usługi klientom detalicznym, a także firmom w segmentach mikro, MŚP i w ramach bankowości korporacyjnej. 

Bank informuje, że jest 6. co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów, których w 2025 r. posiadał 180,7 mld zł. Obsługiwał też 2,7 mln klientów. Od 2011 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2025 r. bank wypracował ponad 3 mld zł zysku netto, a w III kwartale 2026 r. - 689,1 mln zł.

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