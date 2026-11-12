Środki na sfinansowanie stałej obecności wojsk USA w Polsce się znajdą - zapewnił w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak dodał, w tej chwili potrzeba jeszcze wiele rzeczy doprecyzować, aby precyzyjnie przedstawić plan finansowania.

Środki na sfinansowanie stałej obecności wojsk USA w Polsce się znajdą - zapewnił w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak dodał, w tej chwili potrzeba jeszcze wiele rzeczy doprecyzować, aby precyzyjnie przedstawić plan finansowania.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył we wtorek po spotkaniu z ministrem wojny USA Pete'em Hegsethem w Waszyngtonie, że ze strony Pentagonu jest zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce.

Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem

Domański pytany w środę na antenie Polsat News, czy w budżecie znajdą się pieniądze na to przedsięwzięcie, odparł, że dla rządu "bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem".

- Wydajemy 200 mld zł rocznie, rok w rok, więc jeżeli chodzi o finansowanie baz NATO, baz Stanów Zjednoczonych w Polsce, to takie środki oczywiście również się znajdą - zapewnił minister finansów.

Podkreślił przy tym, że na ten moment potrzeba wiele rzeczy "wyjaśnić i doprecyzować, aby tak bardzo precyzyjnie przedstawić plan finansowania".

Dopytywany, na czym ten plan finansowania będzie oparty i jakie opcje są na stole, szef MF potwierdził, że opcji jest kilka. Jak zaznaczył, dla każdego ministra finansów "elastyczność w finansowaniu jednak dużych projektów związanych z bezpieczeństwem jest potrzebna, ważna i pozytywna".

- Tutaj będziemy rozmawiać z Ministerstwem Obrony Narodowej, gdy taka ostateczna decyzja dotycząca tych baz już zapadnie - powiedział Domański.

Dodał, że to są kwoty duże, natomiast - jak zapewnił - "w skali wydatków Polski na bezpieczeństwo to są koszty, które jesteśmy w stanie ponieść".

We wrześniu prezydent USA Donald Trump powiedział, że:

"czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce". Dodał, że dzieje się tak "dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski".

Trump stwierdził też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy. Domański został w środę zapytany także o doniesienia ws. rozważanych zmian dotyczących inwestowania środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych, które w ostatnich dniach skomentował lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. Chodzi o opublikowany w czwartek materiał portalu wnp.pl. Napisano w nim m.in., że "transformacja energetyczna Polski pochłonie do 2040 r. około 3 bln zł" i w związku z tym państwo szuka pieniędzy poza budżetem, a Polski Fundusz Rozwoju chce umożliwić inwestowanie części oszczędności zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych w fundusze finansujące prywatne firmy i długoterminowe inwestycje.

Domański stwierdził, że to "bzdura i manipulacja".

- Ja o PPK wielokrotnie wypowiadałem się pozytywnie. To jest osiągnięcie, trzeba to przyznać, poprzedniego rządu. My dokładamy osobiste konta inwestycyjne, dokładamy Innovate Poland do tych narzędzi inwestycyjnych w Polsce i PPK nadal będą rozwijane - powiedział szef MF.

Jak zapewnił PPK "to jest bardzo dobre narzędzie wzmacniania osobistych oszczędności Polaków i w żaden sposób, w żaden sposób te środki nie są zagrożone". Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system oszczędzania dla pracowników oparty na współpracy z pracodawcami i państwem. Do podstawowej wpłaty pracownika (2 proc. wynagrodzenia), co najmniej 1,5 proc. dokłada pracodawca. Może zwiększyć swoją wpłatę nawet do 4 proc. i zróżnicować ją np. ze względu na staż pracy. Do tego, po trzech miesiącach oszczędzania, dochodzi wpłata powitalna od państwa w wysokości 250 zł, a po każdym roku - dopłata roczna w wysokości 240 zł.

W poniedziałkowym komunikacie PPK, że wartość aktywów zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych wynosi obecnie 60,3 mld zł, a w samym październiku do programu dołączyło 53 tys. nowych uczestników.