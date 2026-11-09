Sytuacja na rynku węgla. Październikowe wzrosty notowań

Trzeci miesiąc wzrostów z rzędu na globalnym rynku węgla energetycznego. Jak czytamy w raporcie Agencji Rozwoju Przemysłu, sytuację napędzają m.in. kwestie geopolityczne.

Jak wyglądała sytuacja na rynku węgla w październiku?

Trzeci miesiąc wzrostów z rzędu na globalnym rynku węgla energetycznego. Jak czytamy w raporcie Agencji Rozwoju Przemysłu, sytuację napędzają m.in. kwestie geopolityczne.

Październik był kolejnym miesiącem wzrostów na głównych rynkach spot. Sytuację napędzały m.in. obawy o bezpieczeństwo energetyczne, napięcia geopolityczne oraz perspektywa wyższego spalania węgla w zimie.

Główne rynki spot węgla wysokoenergetycznego zyskały już trzeci miesiąc z rzędu na wartości. Na ogólny obraz globalnego rynku węgla miała wpływ zacieśniająca się sytuacja podażowa, jak również obawy o bezpieczeństwo energetyczne, wynikające z utrzymujących się uwarunkowań geopolitycznych – podaje Agencja Rozwoju Przemysłu.

Jak wyglądały notowania kluczowych indeksów?

CIF ARA (Europa): Indeks miesięczny wzrósł o 5,96% - do 145,50 USD/t. Wpłynęły na to m.in. niższe niż w UE zapasy gazu w Niemczech, drożejący LNG oraz obawy o ograniczenia dostaw z Kazachstanu.

FOB Richards Bay (RPA): Miesięczny indeks wzrósł o 3,80% do 128,02 USD/t, wspierany popytem z Azji i problemami logistycznymi w RPA.

FOB Newcastle (Australia): Tygodniowy indeks zamknął się na poziomie 149,75 USD/t (wobec zawirowań podażowych i problemów pogodowych w stanie Queensland).

Sytuacja w Chinach: W okresie styczeń–wrzesień 2026 produkcja węgla spadła o 3,5% r/r (do 3,45 mld t), głównie za sprawą spadków w kluczowych prowincjach (Mongolia Wewnętrzna, Shanxi, Shaanxi). Z kolei import w tym samym okresie wzróśł o 2,2% r/r do 353,54 mln t (z czego największą część stanowił surowiec z Indonezji).

Produkcja i import w Indiach: W pierwszych sześciu miesiącach roku podatkowego 2026–2027 produkcja w Indiach spadła o 1,10% r/r (do 444,54 mln t), a import węgla energetycznego zmniejszył się o 14% r/r (do ok. 75 mln t), z dominującym udziałem Indonezji (55%).

Eksport z Indonezji: Kraj ten złagodził politykę podażową, zwiększając limit krajowej produkcji do 700 mln t. Jednocześnie we wrześniu 2026 r. eksport spadł o 18,11% r/r do 36,45 mln t, a głównymi odbiorcami były Chiny i Indie.

Trendy w innych krajach azjatyckich: We wrześniu 2026 r. import węgla spadł m.in. w Korei Południowej, Japonii i na Tajwanie, wzrósł natomiast w Wietnamie (o 19,62% r/r, głównie dzięki dostawom z Indonezji, Rosji i Australii).