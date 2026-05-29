Spółka węglowa przyspiesza likwidację ostatniej swojej kopalni

OKD zamierza szybko kontynuować prace, które doprowadzą do bezpiecznej likwidacji zamkniętej w lutym br. kopalni ČSM i utrzymania możliwości wydobycia metanu. Zbudowano 72 z 87 tam zamykających wyrobiska kopalniane. W tym roku nastąpi również wyłączenie wentylatorów głównych i zasypanie obu szybów wentylacyjnych.

Zgodnie z pierwotnym planem likwidacja techniczna miała zakończyć się na przełomie 2028 i 2029 roku, ale obecnie przewiduje się, że zostanie ona osiągnięta kilka miesięcy wcześniej. OKD utworzyło rezerwę w wysokości 3,3 miliarda koron na likwidację kopalni ČSM, ale przyspieszenie prac może przynieść znaczne oszczędności finansowe.

- Dotychczasowy sprawny przebieg likwidacji technicznej jest przede wszystkim zasługą przemyślanego planu, zaangażowania, doświadczenia i odpowiedzialnego podejścia naszych pracowników. Dzięki temu prace przebiegają sprawnie, szybciej i przy niższych kosztach niż planowano, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa – potwierdza David Hájek, kierownik działu likwidacji kopalni.

Likwidacja techniczna kopalni ČSM obejmuje ekologiczną likwidację urządzeń wykorzystywanych w kopalni i w przeróbce węgla, zamknięcie poziomych i nachylonych szybów kopalnianych tam przeciwwybuchowymi, likwidację wyrobisk oraz rozbiórkę obiektów powierzchniowych w strefach ochronnych wyrobisk i obiektów zakładów przeróbczych. Do likwidacji części kopalni OKD wykorzystuje własne specjalistyczne ekipy i maszyny, korzystając z pomocy wykonawców robót górniczych. W przypadku rozbiórek powierzchniowych będzie współpracować z firmami zewnętrznymi.

- Kończymy ostatni etap likwidacji kopalni. Prawie wszystkie maszyny, kable i urządzenia, których wydobycie było konieczne i opłacalne ekonomiczne, znajdują się już na powierzchni i są sprzedawane. Spośród 87 tam przeciwwybuchowych pozostało do wybudowania 15, a ostatnie dwie zostaną ukończone w lipcu tego roku – dodał David Hájek.

Kanały prowadzące od szybów wentylacyjnych do wentylatorów głównych oraz kanały podziemne przy wylotach wyrobisk są przygotowywane do wypełnienia mieszanką cementowo-popiołową.

W okresie letnim kopalnia ČSM stoi w obliczu stopniowego wyłączania wentylacji. Wentylatory główne w części południowej zostaną wyłączone w czerwcu, a w części północnej we wrześniu. W trakcie likwidacji dawne wyrobiska będą wentylowane oddzielnie. W sierpniu i wrześniu oba szyby wentylacyjne zostaną zasypane odpadami poflotacyjnymi. Wypełnianie dwóch wyrobisk początkowych mieszanką cementowo-popiołową rozpocznie się w grudniu w części południowej, a na przełomie stycznia i lutego 2027 r. w północnej.

Tymczasem przygotowywane są już rurociągi do przyszłego wydobycia metanu.

- Będą w sumie cztery rurociągi prowadzące na różne poziomy kopalni. Zostaną z sobą połączone na poziomie około 900 m pod powierzchnią ziemi. Wydobycie gazu będą odbywać się istniejącą powierzchniowa stacją odmetanowania w lokalizacji północnej zakładu CSM, gdzie w czerwcu zostanie zainstalowana jednostka kogeneracyjna do produkcji energii elektrycznej i ciepła z metanu - podsumowuje David Hájek.