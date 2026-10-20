Sejmik woj. śląskiego wspiera sieroty po wypadkach w kopalniach

Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował o udzieleniu pomocy finansowej dla trojga dzieci osieroconych po śmiertelnych wypadkach w kopalniach. Łącznie z budżetu województwa trafi do nich 30 tys. zł – po 10 tys. zł na każde dziecko.

Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował o udzieleniu pomocy finansowej dla trojga dzieci osieroconych po śmiertelnych wypadkach w kopalniach. Łącznie z budżetu województwa trafi do nich 30 tys. zł – po 10 tys. zł na każde dziecko.

Wsparcie zostanie przekazane gminom Świerklaniec i Krzyżanowice, na których terenie mieszkają poszkodowane rodziny. Dotyczy dzieci, które utraciły ojców w wypadkach w KWK Murcki–Staszic 7 lipca 2026 r. oraz w KWK Pniówek 13 sierpnia 2026 r.

- Mając na względzie trudną sytuację życiową dzieci ofiar w/w wypadów, dla których utrata rodzica wiąże się z długofalowymi negatywnymi skutkami psychologicznymi, społecznymi oraz materialnymi, proponuje się przyznanie pomocy finansowej – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

20 tys. zł dla Świerklańca, 10 tys. dla Krzyżanowic

Zgodnie z uchwałą Świerklaniec otrzyma 20 tys. zł na wsparcie dwojga dzieci, a Krzyżanowice – 10 tys. zł dla jednego dziecka. W obu przypadkach pomoc wynosi 10 tys. zł na dziecko. Koszty wsparcia zostaną zabezpieczone w budżecie województwa na 2026 rok

O udzielenie pomocy do marszałka województwa zwróciło się Stowarzyszenie Wdów i Sierot Górniczych. Województwo oceniło, że wsparcie pomoże zaspokoić niezbędne potrzeby dzieci i złagodzić skutki zdarzeń losowych.

To kolejna tego typu decyzja Sejmiku Województwa Śląskiego. Wcześniej samorząd przyjmował uchwały o wsparciu dzieci osieroconych po wypadkach m.in. w KWK ROW Ruch Jankowice i KWK Murcki–Staszic, a także po wypadku w KWK Pniówek w grudniu 2025 r.