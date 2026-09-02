Do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy wrócą przepisy uprawniające gminy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe do zakazywania najmu krótkoterminowego - przekazał w środę przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy wrócą przepisy uprawniające gminy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe do zakazywania najmu krótkoterminowego - przekazał w środę przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

- Wszędzie tam gdzie zagrożony będzie porządek, bezpieczeństwo, elementarny komfort życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy. Ustawa wejdzie w całości dopiero w 2028 roku - trzeba dać szansę wszystkim przygotować się do tych przepisów, ale są przepisy w tej ustawie, które wejdą w życie natychmiast i one będą działały w sytuacji, w której dochodzi do naruszania porządku - powiedział szef rządu.

Tusk zauważył, że prace nad projektem nowelizacji nie były łatwe i towarzyszył im spór wewnątrz koalicji rządowej.

- Spieraliście się, ale cieszę się, że nie pozostaliście głusi na mój apel i znaleźliście taki kształt ustawy, który uwzględnił te uwagi - wskazał premier, zwracając się do ministrów.

Rządowa autopoprawka

Chodzi o przygotowany przez resort sportu i turystyki projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają uregulować najem krótkoterminowy. W uzasadnieniu do autopoprawki wskazano, że ma ona zwiększyć podmiotowość stałych mieszkańców nieruchomości oraz ich zrzeszeń w postaci wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, a także samorządu terytorialnego odnośnie decyzji gdzie najem krótkoterminowy może być prowadzony.

Autopoprawka zakłada przyznanie gminom, wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym uprawnienia do zakazania najmu krótkoterminowego na obszarze ich działania. Odbywać się to ma w drodze uchwały.

Rozszerzone mają zostać także uprawnienia stałych mieszkańców do inicjonowania kontroli, które będą dotyczyć również zagadnień bezpieczeństwa i porządku publicznego. Uprawnienie takie będą miały spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby zamieszkujące daną nieruchomość. "Pozwoli to stałym mieszkańcom mieć większy wpływ na ich bezpośrednie otoczenie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego" - wskazano w uzasadnieniu projektu autopoprawki.

Wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły wnioskować o wykreślenie z ewidencji tzw. innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, co jak zauważono w uzasadnieniu MSiT "stanowi konieczną konsekwencje wyżej omówionych uprawnień".

Projekt autopoprawki przywraca rozwiązania, które zawierał pierwotny projekt ustawy, ale w wyniku poprzedniej autopoprawki zaproponowanej przez resort sportu i turystyki, zostały z projektu wykreślone, a projekt noweli został w takim kształcie przyjęty w lipcu przez rząd.

Stało się to przyczyną sporu w koalicji rządowej. Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wskazywała, że przyjęty przez rząd projekt: