Wideo

Rozmowa netTG.pl - odcinek 53 - Maciej Tomczykiewicz. Co dalej z JSW?

Zapraszamy na rozmowę z posłem Maciejem Tomczykiewiczem (KO), z którym omawiamy trudną sytuację finansową Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz wyzwania stojące przed jej restrukturyzacją. Dyskutujemy także o nadchodzącej kampanii wyborczej i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji do szerzenia dezinformacji.

Lukasz Wiejacha

Łukasz Wiejacha

31 sierpnia 2026, 00:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

Zapraszamy na rozmowę z posłem Maciejem Tomczykiewiczem (KO), z którym omawiamy trudną sytuację finansową Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz wyzwania stojące przed jej restrukturyzacją. Dyskutujemy także o nadchodzącej kampanii wyborczej i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji do szerzenia dezinformacji.

Powiązane tematy:

wideo Maciej Tomczykiewicz jsw górnictwo

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wideo

Rozmowa netTG.pl - odcinek 54 – poseł Łukasz Ściebiorowski m.in. o przebiegu trasy S11 i drogowych inwestycjach

Z Łukaszem Ściebiorowskim, posłem Koalicji Obywatelskiej z Piekar Śląskich, rozmawiamy m.in. o planowanym przebiegu drogi ekspresowej S11 i docelowym układzie komunikacyjnym węzła Piekary Śląskie. A także o drodze ekspresowej S1 i przejęciu zarządzania odcinkiem autostrady A4 Katowice – Kraków przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Transformacja od A do Z

Rozmowa netTG.pl - odcinek 52 - Adam Kowalski. Jaką historię ma opowiadać Wielki Piec Huty Pokój?

Z Adamem Kowalskim, koordynatorem projektu „Wielki Piec Huty Pokój - Centrum Transformacji w Rudzie Śląskiej” rozmawiam m.in. o tym na jakim etapie jest cała inwestycja i kiedy zostanie zakończona. A także czym ma być Wielki Piec po jego rewitalizacji i jaką historię ma opowiadać.

Zaslepka
Wideo

Rozmowa netTG.pl - odcinek 51 - profesor Marta Tomczok, UŚ. „Żyjemy na śladach górnictwa”

- Żyjemy na śladach górnictwa i to się w naszym regionie nie zmieni. A te ślady nie mijają tak szybko, jak samo górnictwo - mówi prof. dr hab. Marta Tomczok z Uniwersytetu Śląskiego, historyczka literatury, zajmująca się badaniami nad pamięcią o przemyśle ciężkim. Porozmawialiśmy m.in. o kopalni Bobrek, Paryż, Kazimierz Juliusz i Towarzystwie Miłośników Orzegowa.
Wideo

Rozmowa netTG.pl - odcinek 50 - Krzysztof Turzański | Wiceprezydent Piekar Śląskich

Z wiceprezydentem Piekar Śląskich Krzysztof Turzański porozmawialiśmy o tym, co dzieje się dziś w mieście: o koncesji na poszukiwanie węgla i zapowiadanych odwiertach, o referendum w sprawie spalarni i pomyśle na tańsze ciepło dla mieszkańców. Poruszyliśmy również kwestię terenów pogórniczych i szków górniczych, które wciąż dają o sobie znać.