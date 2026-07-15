Rozmowa netTG.pl - odcinek 38 - Łukasz Oleś | JOP-owcy chcą wrócić do kopalń?
Górnicy, którzy skorzystali z jednorazowych odpraw pieniężnych (JOP), coraz częściej chcą wracać do pracy w kopalniach. Czy prawo im tego zabrania? Czy grozi im zwrot otrzymanych pieniędzy? I jak kopalnie mają weryfikować zatrudnianych pracowników? Na te pytania odpowiada mec. Łukasz Oleś, katowicki adwokat, w rozmowie z redakcją portalu nettg.pl.
Górnicy, którzy skorzystali z jednorazowych odpraw pieniężnych (JOP), coraz częściej chcą wracać do pracy w kopalniach. Czy prawo im tego zabrania? Czy grozi im zwrot otrzymanych pieniędzy? I jak kopalnie mają weryfikować zatrudnianych pracowników? Na te pytania odpowiada mec. Łukasz Oleś, katowicki adwokat, w rozmowie z redakcją portalu nettg.pl.