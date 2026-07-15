Gościem rozmowy jest Tomasz Król, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach. Rozmawiamy o transformacji Górnego Śląska, o tym, po co firmy przychodzą do ARP i dlaczego coraz więcej z nich inwestuje w nowe branże, w tym zbrojeniową. Nasz gość tłumaczy też, jak automatyzacja zmienia zakłady pracy i z jakich form wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy w regionie.