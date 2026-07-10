Rozmowa netTG.pl - odcinek 37 - prof. Adam Drobniak | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Między innymi o mitach wokół transformacji regionu, obawach mieszkańców i śląskich „success stories” porozmawialiśmy z prof. Adamem Drobniakiem z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.
Między innymi o mitach wokół transformacji regionu, obawach mieszkańców i śląskich „success stories” porozmawialiśmy z prof. Adamem Drobniakiem z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.
- Dla naszego województwa kluczem w tym procesie jest przede wszystkim poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju gospodarczego, czyli nowych przemysłów i obszarów działalności. Towarzyszy temu głęboka przemiana społeczna. Musimy zacząć myśleć w takich kategoriach, że węgiel oczywiście wciąż jest ważny, ale musimy równolegle planować, co zbudujemy w regionie „po węglu” - mówi prof. Adam Drobniak.
I dodaje: W ramach projektu HORIZON DUST wykonaliśmy w 2025 roku badanie społeczne, tzw. Transformatorium, na próbie ponad 550 respondentów. 20% osób bardzo pozytywnie ocenia przyszłość naszego regionu, ale duża część społeczności, bo 36% jest mocno zaniepokojona wpływem transformacji energetycznej, czy wygaszaniem działalności górniczych na województwo śląskie.