Energetyka

Premier: Budowa energetyki w oparciu o OZE pozwala wypełniać zobowiązania wobec przyszłych pokoleń

- Polski wysiłek, aby budować energetykę w oparciu o odnawialne źródła energii pozwalają wypełniać zobowiązania wobec przyszłych pokoleń, a więc produkować czystą energię - powiedział w sobotę premier Donald Tusk na farmie fotowoltaicznej w Kleczewie.

Pap

4 lipca 2026, 09:55
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Premier Donald Tusk

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

- Polski wysiłek, aby budować energetykę w oparciu o odnawialne źródła energii pozwalają wypełniać zobowiązania wobec przyszłych pokoleń, a więc produkować czystą energię - powiedział w sobotę premier Donald Tusk na farmie fotowoltaicznej w Kleczewie.

Kleczew Solar and Wind to jedna z największych instalacji OZE w Europie Środkowo-Wschodniej oraz największa farma fotowoltaiczna w portfolio Grupy Orlen.

Szef rządu ocenił, że tego typu inwestycje jak ta w Kleczewie pokazują, że “ten polski wysiłek, aby budować energetykę w oparciu o odnawialne źródła energii - one są i relatywnie tanie i przede wszystkim pozwalają nam wypełniać zobowiązania wobec przyszłych pokoleń - a więc produkować czystą energię“.

“To jest to, na czym nam bardzo zależy. To ma się opłacać Polsce, to ma się opłacać regionowi“ - podkreślił szef rządu.

Premier poinformował też, że w przyszłym tygodniu zostanie pokazane miejsce, skąd popłynie pierwszy w historii prąd z offshore'u, czyli z farm wiatrowych położonych na morzu. “Bardzo jestem zadowolony, że ten wielki projekt też za kilka dni zostanie uruchomiony“ - mówił szef rządu.

Farma w Kleczewie została rozbudowana w latach 2024-2026, obecnie jej łączna moc wynosi prawie 270 MW; instalacja może zasilić energią nawet 100 tys. gospodarstw domowych. “Projekt ma charakter hybrydowy - łączy farmę fotowoltaiczną (445 tys. paneli) i farmę wiatrową (4 turbiny), co pozwala na bardziej stabilną produkcję energii“ - podała KPRM.

Inwestycja Kleczew Solar and Wind, zarządzana przez spółkę Energa Wytwarzanie, powstała na zrekultywowanych terenach pokopalnianych po odkrywkach węgla brunatnego w Wielkopolsce. 

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