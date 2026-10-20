Kraj i Świat

Powstanie ostatni odcinek obwodnicy Gliwic. Jest umowa z wykonawcą

Podpisano umowę na wykonanie ostatniego, brakującego odcinka południowej obwodnicy Gliwic. 

Robert Passia

Robert Passia

20 października 2026, 13:32
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: F. Zobawa UM Gliwice

Jest wykonawca brakującego odcinka gliwickiej obwodnicy.

fot: F. Zobawa UM Gliwice

Podpisano umowę na wykonanie ostatniego, brakującego odcinka południowej obwodnicy Gliwic. 

1,7-kilometrowy odcinek południowej obwodnicy Gliwic połączy ul. Rybnicką i Bojkowską. Będzie domknięciem trasy od węzła autostrady A4 Gliwice Sośnica i ul. Pszczyńskiej przez Bojkowską, a następnie zepnie ją z ciągiem biegnącym od DK88 przez Aleję Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Sowińskiego i Daszyńskiego aż do Rybnickiej. Kierowcy będą mogli korzystać z nowego odcinka obwodnicy za nieco ponad dwa lata.

Jak mówi prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka, po zakończeniu inwestycji będzie możliwy przejazd całą obwodnicą miasta bez konieczności wjeżdżania do centrum.

To ważna inwestycja, która ułatwi codzienne podróże między dzielnicami, dojazd do pracy i wyjazd z miasta. Liczymy też, że nowe połączenie odciąży mniejsze ulice, którymi dziś odbywa się część ruchu tranzytowego, między innymi od strony węzła Gliwice Sośnica mówi Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Nie tylko droga

Wzdłuż nowej trasy pojawią się chodniki, drogi rowerowe, nowoczesne oświetlenie, zatoki autobusowe i kanalizacja. Przebudowane zostanie skrzyżowanie przy ul. Rybnickiej, gdzie zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna. Powstaną też nowe wjazdy na lotnisko oraz do Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów. Kierowcy mogą już korzystać z gotowego ronda przy ul. Bojkowskiej, od którego odchodzi fragment nowo projektowanej drogi. 

Prace za ponad 29 mln złotych zrealizuje konsorcjum firm Colas Polska i Mostostal Zabrze GPBP SA. Inwestycja powinna zakończyć się w ciągu 26 miesięcy od podpisania umowy. 

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