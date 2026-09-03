Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach szuka wykładowców i egzaminatorów z zakresu energetyki.

Jest praca dla specjalistów od energetyki.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach szuka wykładowców i egzaminatorów z zakresu energetyki.

Jak ogłasza na swojej stronie katowicki ZDZ, poszukiwani są specjaliści praktycy z branży energetycznej i elektroenergetycznej, którzy chcieliby podjąć pracę w roli wykładowców kursów lub egzaminatorów Komisji Kwalifikacyjnej.

Wymagania, jakie stawiane są kandydatom na wykładowców:

wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne,

udokumentowane doświadczenie zawodowe w branży,

mile widziane przygotowanie pedagogiczne.

Jak podkreśla ZDZ, oprócz wiedzy teoretycznej istotne będzie też praktyczne doświadczenie zawodowe.

Wymagania dla kandydatów na na egzaminatorów Komisji Kwalifikacyjnej G1, G2, G3:

wykształcenie wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie oraz co najmniej 2-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

ewentualnie wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej 10-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

wymagane są również aktualne świadectwa kwalifikacyjne typu „E” i „D”.

Także w tym przypadku istotna będzie wiedza praktyczna. Formularz aplikacyjny znajduje się na stronie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

