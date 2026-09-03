Poszukiwani specjaliści od energetyki. Mogą pracować jako wykładowcy lub egzaminatorzy
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach szuka wykładowców i egzaminatorów z zakresu energetyki.
fot: ARC
Jest praca dla specjalistów od energetyki.
fot: ARC
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach szuka wykładowców i egzaminatorów z zakresu energetyki.
Jak ogłasza na swojej stronie katowicki ZDZ, poszukiwani są specjaliści praktycy z branży energetycznej i elektroenergetycznej, którzy chcieliby podjąć pracę w roli wykładowców kursów lub egzaminatorów Komisji Kwalifikacyjnej.
Wymagania, jakie stawiane są kandydatom na wykładowców:
- wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne,
- udokumentowane doświadczenie zawodowe w branży,
- mile widziane przygotowanie pedagogiczne.
Jak podkreśla ZDZ, oprócz wiedzy teoretycznej istotne będzie też praktyczne doświadczenie zawodowe.
Wymagania dla kandydatów na na egzaminatorów Komisji Kwalifikacyjnej G1, G2, G3:
- wykształcenie wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie oraz co najmniej 2-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
- ewentualnie wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej 10-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
- wymagane są również aktualne świadectwa kwalifikacyjne typu „E” i „D”.
Także w tym przypadku istotna będzie wiedza praktyczna. Formularz aplikacyjny znajduje się na stronie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.