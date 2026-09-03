Kraj i Świat

Poszukiwani specjaliści od energetyki. Mogą pracować jako wykładowcy lub egzaminatorzy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach szuka wykładowców i egzaminatorów z zakresu energetyki.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

3 września 2026, 08:54
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC

Jest praca dla specjalistów od energetyki.

fot: ARC

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach szuka wykładowców i egzaminatorów z zakresu energetyki.

Jak ogłasza na swojej stronie katowicki ZDZ, poszukiwani są specjaliści praktycy z branży energetycznej i elektroenergetycznej, którzy chcieliby podjąć pracę w roli wykładowców kursów lub egzaminatorów Komisji Kwalifikacyjnej. 

Wymagania, jakie stawiane są kandydatom na wykładowców:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne,
  • udokumentowane doświadczenie zawodowe w branży,
  • mile widziane przygotowanie pedagogiczne. 

Jak podkreśla ZDZ, oprócz wiedzy teoretycznej istotne będzie też praktyczne doświadczenie zawodowe. 

Wymagania dla kandydatów na na egzaminatorów Komisji Kwalifikacyjnej G1, G2, G3:

  • wykształcenie wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie oraz co najmniej 2-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
  • ewentualnie wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej 10-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
  • wymagane są również aktualne świadectwa kwalifikacyjne typu „E” i „D”.

Także w tym przypadku istotna będzie wiedza praktyczna. Formularz aplikacyjny znajduje się na stronie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
 

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