Pokopalniane obiekty po dawnej kopalni Anna w Pszowie zdobyły II Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną. Jury doceniło przebudowę dawnej łaźni kobiecej, budynku maszyny wyciągowej i wieży szybu Jan, które zyskały nowe funkcje kulturalne, społeczne i turystyczne.

Pokopalniane obiekty po dawnej kopalni Anna w Pszowie zdobyły II Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną. Jury doceniło przebudowę dawnej łaźni kobiecej, budynku maszyny wyciągowej i wieży szybu Jan, które zyskały nowe funkcje kulturalne, społeczne i turystyczne.

Dawna kopalnia z nową funkcją

Projekt obejmował rewitalizację zabytkowych obiektów po byłej kopalni Anna. Dawna łaźnia kobiecej i budynek maszyny wyciągowej szybu Jan zostały przekształcone w nowoczesne centrum kultury i usług społecznych, z zachowaniem przemysłowego charakteru miejsca.

W odnowionym budynku działa dziś Biblioteka Publiczna Miasta Pszów, a pomieszczenia zyskały także Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Obsługi Placówek Oświaty. Wokół powstały czytelnia plenerowa, strefa zabaw dla dzieci, miejsca wypoczynku, zieleń i parking.

Wieża Jan jako punkt widokowy

Szczególnym elementem inwestycji jest przekształcenie zabytkowej wieży szybu Jan w punkt widokowy. Wieża z napisem „ANNA” stała się nową dominantą w panoramie Pszowa i atrakcją dla mieszkańców oraz turystów.

Podczas prac zachowano m.in. maszynę wyciągową oraz elementy stalowe, takie jak suwnice. Projekt zakładał też minimalną ingerencję w pierwotny układ konstrukcyjny i zachowanie oryginalnego podziału głównych pomieszczeń.

„To ważne wyróżnienie i powód do dumy dla całej naszej społeczności”

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Śląskim w Katowicach, w piątek, 23 października 2026 r. Nagrodę dla miasta odebrał burmistrz Pszowa Piotr Kowol oraz architekt Ksenia Helis, autorka projektu prowadząca pracownię „Projektowanie architektoniczne Ksenia Helis”.

- To ogromne wyróżnienie dla naszego miasta i potwierdzenie słuszności podejmowanych działań w zakresie zagospodarowania terenów pokopalnianych. To ważne wyróżnienie i powód do dumy dla całej naszej społeczności. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nagrodzonej inwestycji. Dziękuję też mieszkańcom i sympatykom Pszowa za zainteresowanie, wsparcie oraz wspólne zaangażowanie w rozwój naszego miasta - zaznaczył burmistrz Piotr Kowol, cytowany na stronie Urzędu Miasta Pszów.

30 realizacji w finale konkursu

W konkursie wzięło udział 33 realizacje z 25 gmin województwa śląskiego, a do finałowej oceny zakwalifikowano 30 projektów. Jury, w skład którego weszli członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, oceniało jakość zagospodarowania przestrzeni, funkcjonalność oraz wpływ inwestycji na lokalną społeczność.

Konkurs organizowany przez Zarząd Województwa Śląskiego promuje najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne, które poprawiają jakość przestrzeni publicznej, podnoszą estetykę miast i wzmacniają jakość życia mieszkańców.

I Nagrodę Marszałka w tej edycji zdobyła przystań żeglarska przy jeziorze Paprocany w Tychach.